Für Blinde: Dinslakener Bushaltestellen können nun sprechen

Fahrgäste, die „Am Neutor“ oder an der Hiesfelder Kirche in die Busse steigen, werden sich in den vergangenen Tagen sicherlich gewundert haben. Am taktischen Leitsystem für sehbehinderte Menschen (Rillen- und Noppenpflastersteinen) finden sie eine neue Säule angebracht mit zwei gelben Tasten wie man sie von den Ampelanlagen her kennt und einer Infotafel, die, zumindest auf einer Seite des Neutors, derzeit nur auf die Aushängetafeln verweist. Das soll sich in den kommenden Tagen ändern.

Akustische Fahrplanauskünfte

Denn bei der Tafel handelt es sich um eine dynamische Fahrgastinformation, erklärt Stadtpressesprecher Marcel Sturm. Hier werden die Ankunftszeichen der Busse in Echtzeit angegeben, sofern der Linienbus über eine entsprechende Schnittstelle verfügt. Die seien in den Niag-Bussen wohl vorhanden. Über die gelben Infoschalter hingegen erhalten Sehbehinderte und blinde Menschen die Möglichkeit, akustische Fahrplanauskünfte und Informationen zu bekommen. Eine Taste ist zum drücken, die andere fungiert als Lautsprecher, um die Informationen über die Buslinien abzuhören.

„Die dynamische Fahrgastinformation macht dort Sinn, wo mehrere Buslinien an einer Haltestelle abfahren“, erklärt Marcel Sturm. Von daher seien in einem ersten Paket die Haltestellen Am Neutor und Hiesfelder Kirche mit diesem Angebot eingerichtet worden. Am Dinslakener Bahnhof ist ebenfalls eine solche Anlage vorgesehen. Sie wird allerdings an den Haltestellen erst dann eingerichtet, wenn der Bahnhofsvorplatz umgebaut wird.

Auch wer nicht lesen kann, profitiert

Nicht nur sehbehinderte und blinde Fahrgäste werden von dem neuen akustischen System profitieren, auch für Menschen, die des Lesens nicht mächtig sind, sei die akustische Fahrgastinformation hilfreich, so Sturm. Den Weg zur Säule finden sehbehinderte und blinde Fahrgäste über die Rillen- und Noppensteinpflasterung.

Die Programmierung und Einschaltung erfolge derzeit, so Marcel Sturm, und werde in den nächsten Tagen einsatzbereit sein. Man müsse einfach immer mal wieder schauen oder hören. Mit den Anlagen an oben genannten Haltestellen ist der barrierefreie Ausbau der ÖPNV-Haltestellen nun erweitert worden.

Tafeln zeigen Abfahrtszeiten in Echtzeit an

Für den ÖPNV-Kunden bedeute die elektronische Fahrgastinformation eine optimale, auch aus größerer Entfernung lesbare Informationsdarstellung der Abfahrtzeiten der Busse, wie man sie von größeren Bahnhöfen schon seit Jahren gewohnt ist. Auch hier handelt es sich um Echtzeitdaten, das heißt, eventuelle Verspätungen werden angezeigt, nicht die eigentlichen Abfahrtszeiten. Die in Dinslaken gewählte Mastmontage für die Informationstafel beinhaltet eine vierzeilige LED-Schriftfläche, die beidseitig zu sehen sein sollte. Allerdings befindet sich die Tafel an der Haltestelle Am Neutor auf gleicher Höhe wie die Blumenampeln – und ist daher von Weitem schlecht zu sehen.

Mit der Gestaltung der barrierefreien Haltestellen orientiere sich die Stadt Dinslaken am Leitfaden „Barrierefreiheit im Straßenverkehr“ des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW). Die Maßnahmen der DFI-Anzeiger wurden mit 20.000 Euro je Haltestelle gefördert. Die Stadt Dinslaken kooperiert bei der Aktion mit der Niag.