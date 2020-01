Fünf Jahre für die Städtepartnerschaft Dinslaken-Agen aktiv

Eigentlich hegte Klaus-Dieter Graf, früherer Kulturbereichsleiter der Stadt Dinslaken und heute 1. Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins, schon immer eine gewisse Leidenschaft für Frankreich. „Die Tante eines Freundes arbeitete in den 1960er-Jahren in der deutschen Botschaft in Paris. Dorthin sind wir dann oft mit dem Motorrad gefahren und konnten in den Ferien, wenn auch das Botschaftspersonal Urlaub machte, in den Unterkünften übernachten“, erzählt er. Paris habe ihm sehr gefallen, doch die Ressentiments der Franzosen waren noch deutlich spürbar.

Auch als er sich später beruflich um die Städtepartnerschaft mit Agen kümmerte. 1998 war das, als er den Kulturbereich der Stadt Dinslaken als Leiter übernahm. Die Kriege hatten Spuren hinterlassen bei den Menschen, hinzu kam die jahrhundertelange so genannte „Erbfeindschaft“. Und gerade hier setzen die Städtepartnerschaften ein, sagt Graf. Sie arbeiteten hervorragend gegen den wiederaufkeimenden Hasstrend der ewig Gestrigen an.

Auch Renate Seidel, früheres CDU-Ratsmitglied, heute Geschäftsführerin des Städtepartnerschaftsvereins, fühlt sich Europa im Allgemeinen aber vor allem Agen im Besonderen verbunden. „Ich bin vor 35 Jahren bereits mit dem damaligen Bürgermeister Karl-Heinz Klingen in Agen gewesen“, berichtet sie. Seit dem immer wieder – so dass sie und auch Klaus-Dieter Graf ihre Reisen gar nicht mehr zählen können. „Die Partnerschaft zu Agen war noch nie so tief wie heute“, sagt Renate Seidel.

Gründung vor exakt fünf Jahren

Was nicht zuletzt am Einsatz des Städtepartnerschaftsvereins liegt, der auf den Tag genau vor fünf Jahren, am 6. Januar 2015 also, gegründet wurde. Das Ziel des Vereins ist es, die Völkerverständigung, den Gedanken der Toleranz, des Kennenlernens und des Austausches der Kulturen durch Veranstaltungen mit vielfältigem Leben zu erfüllen. Der Verein will außerdem die Stadt Dinslaken in ihren Aufgaben bei der Städtepartnerschaft unterstützen und ergänzen. So seien vor allem im Bereich „Begegnung“ neue Weichen gestellt worden.

In diesem Jahr, dem 45. Jahr der Städtepartnerschaft mit Agen, 75 Jahre nach Kriegsende und somit nach 75 Jahren Frieden, und seinem eigenen fünften Geburtstag, hat sich der Partnerschaftsverein mit seinen rund 84 Mitgliedern etwas ganz Besonderes einfallen lassen – ein Jahr lang wird in Dinslaken die deutsch-französische Freundschaft gefeiert.

Angefangen mit dem „diner amical“, einem Festessen zu Ehren der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages 1963. „Leider ist der Abend bereits ausverkauft“, berichtet Klaus-Dieter Graf. Einmal bekanntgemacht, hätten viele Bürger Karten bestellt. So viel Zuspruch hätte der Städtepartnerschaftsverein sich kaum zu hoffen gewagt. Es zeige aber, so Graf, dass die Partnerschaft zu Agen immer mehr in der Dinslakener Bevölkerung angekommen sei. Und alle, die keine Karten mehr bekommen hätten, können sich trösten – es wartet noch jede Menge Programm auf sie. Beispielsweise das Frankreichfest vom 26. bis 29. Juni am Stadthistorischen Zentrum.

>> 26 VERANSTALTUNGEN - ÜBER DAS GANZE JAHR VERTEILT

26 Veranstaltungen werden es insgesamt über das ganze Jahr verteilt sein, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da gibt es zum Beispiel einen Vorlesewettbewerb in französischer Sprache für die Sekundarstufen I und II der weiterführenden Schulen. „Wir haben die Lehrer dafür gewinnen können“, erzählt Renate Seidel. Immerhin sei das Erlernen von Fremdsprachen in der heutigen Zeit nicht mehr aus dem Alltags- und Berufsleben wegzudenken. Die Gedenkfeier der Opfer des Bombenangriffs vom 23. März 1945 darf natürlich nicht fehlen.

Wolfgang Schwarzer wird außerdem mit „Flanieren in Paris“ am 31. März im Dachstudio mit einem Vortrag samt Fotos dabeisein. Mit „Paris – ein Buch fürs Leben“ ist er am 29. Mai vertreten und im „Rendezvous nach Ladenschluss“ am 10. November wird er die „Wanderungen“ von Kai Magnus Enzensberger vorstellen. Zusammen mit Dr. Claudia Kleinert begibt er sich am 24. April in die Zeit des Sonnenkönigs.

Die Burghofbühne wirkt mit

Außerdem gibt es eine Inszenierung des Landestheaters Burghofbühne über Freundschaft und Toleranz am 19. Juni, eine Film-Matinee zum Beginn der offiziellen Frankreichwoche am 21. Juni, Elke Bludau wird am 23. Juni „Marlene in Paris“ sein und wer sich sportlich betätigen will, der kann beim Bouleturnier am 21. Juni dabei sein. Oldtimer aus Frankreich und Deutschland treffen sich am 21. Juni, die schönsten Fahrzeuge werden prämiert und auch der Literaturbus des Instituts Francais Düsseldorf wird am 25. Juni in Dinslaken sein. Es gibt Literatur in der Buchhandlung Korn am 7. September, Französische Märchen, erzählt von Jutta Ulrich, am 6. November und am 19. November leckeren Beaujolais primeur in Zusammenarbeit mit der Weinbar.

Des Weiteren finden im Rahmen der Partnerschaftsfeiern auch weitere Veranstaltungen wie „Tartuffe“ am 10. Januar, und Konzerte statt. Die allerdings werden nicht vom Partnerschaftsverein organisiert. „Wir haben alle Sparten der Gesellschaft abgedeckt in unserem Aktionsjahr“, erklärt Seidel. Unterstützt wurden sie dabei von Vereinen und Institutionen. Natürlich wird auch die Partnerstadt Agen besucht, allerdings ist die zweite Bürgerreise ebenfalls ausgebucht. „Auch als Selbstfahrer lohnt es sich nicht, zu jenem Zeitpunkt nach Agen zu fahren, um dann mit den anderen zu feiern“, sagt Klaus-Dieter Graf. Die Übernachtungsmöglichkeiten in der Partnerstadt seien rar. Aber bei solch einem Programm bleibt für jeden Agen-Fan noch einiges übrig.