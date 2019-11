Friedensdorf veranstaltete Weihnachtsmarkt in Dinslaken

Dinslaken. Das Friedensdorf International öffnete nun die Tür seiner Lager- und Hilfsgüterhalle in Hiesfeld und lud zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ein.

Bis das erste Türchen am Adventskalender geöffnet werden kann, dauert es zwar noch ein paar Tage – einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehende Vorweihnachtszeit gab es aber schon am vergangenen Samstag, als das Friedensdorf International die Tür seiner Lager- und Hilfsgüterhalle an der Lanterstraße in Hiesfeld öffnete und zu einem kleinen Weihnachtsmarkt einlud.

„Wir haben dieses Jahr viele Weihnachtssachen bekommen. Außerdem möchten wir die Lagerhalle für Interessierte öffnen“, erzählt Sarah Beckmann, Mitarbeiterin des Friedensdorfes. Daraus sei die Idee des Weihnachtsmarktes entstanden, den sie gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern organisiert hat. „Ohne die Ehrenamtler wären wir nichts“, betont Beckmann.

Erlös fließt in die Arbeit des Friedensdorfes ein

Auf den Tischen, auf denen sonst Sachspenden sortiert werden, warteten Christbaumschmuck, Kerzenständer, Keksdosen, eine Krippe, allerlei weihnachtliche Dekorationen und Spielzeug auf die Besucher. Unter den Weihnachtssachen sind auch Sachen aus Friedas Welt, einem Geschäft in Schmachtendorf, zugunsten der Arbeit des Friedensdorfes.

Auch der Erlös des Weihnachtsmarktes fließt in die Arbeit des Friedensdorfes ein. Direkt neben den weihnachtlichen Tischen eröffnet sich der Blick auf die Lagerplätze der Hilfsgüter, auf Kartons und Tüten mit Kleidung, Schuhen und Haushaltsgegenständen.

Mitarbeiter informieren auch über ihre Arbeit

Der Lagercharakter ist gewollt, denn die Mitarbeiter des Friedensdorfes informierten bei Kaffee, Kakao und Kuchen an diesem Tag auch über ihre Arbeit und erklärten, welchen Weg die Sachspenden nehmen. Das Friedensdorf bekommt viele Sachen – am Tag wird eine Tonne an Textilien umgeschlagen – aber leider könne nur ein Teil davon verwertet werden, erklärt Sarah Beckmann, denn die Sachen seien heutzutage nicht mehr so langlebig. Daher wird an Sachspenden alles gebraucht, „was gut erhalten ist“. Dauerbrenner seien etwa Hosen für Jungen und T-Shirts für Kinder, jeweils in den Größen 110 bis 176 sowie Unterwäsche und Socken für Kinder. „Wir haben auch immer Verwendung für gut erhaltene Haushaltsgeräte ohne Stecker“, sagt Beckmann. Auch im Winter freut sich das Friedensdorf über Sommerkleidung, denn die Kinder bekommen eine Tasche mit Kleidung mit nach Hause.

Vanessa Lankes hat schon oft Kindersachen an das Friedensdorf gespendet. „Wir freuen uns, anderen eine Freude zu machen“, sagt die junge Mutter und findet es gut, an diesem Tag mit ihrer Tochter in den Weihnachtssachen stöbern zu können: „Es ist richtig schön und man kommt in Weihnachtsstimmung.“

>>Sachspenden können wochentags von 6 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 22 Uhr in der Zentralstelle des Friedensdorfes oder an Wochentagen von 8 bis 16 Uhr auch direkt in der Lagerhalle an der Lanterstraße 21 abgegeben werden. Wer sich darüber hinaus ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich ebenfalls beim Friedensdorf melden