Dinslaken. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe stellt die NRZ vor. Heute: Der Förderverein der Burghofbühne Dinslaken.

Förderverein der Burghofbühne ist bei jeder Premiere dabei

Sie sehen die neuesten Inszenierungen schon bei der Hauptprobe und sind bei der Premiere mit einem eigenen Stand dabei: Für die Mitglieder des Fördervereins der Burghofbühne Dinslaken ist das Landestheater „Herzenssache“. Und gäbe es den Förderverein nicht, würde auch so manches anders sein. Und auch kälter.

Kinder lernen auf dem Tenterhof bei Führungen die Burghofbühne kennen. Dort lagern die Requisiten, dort wird geprobt. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services (Archiv)

Gegründet wurde der Förderverein 1985. Viel hat sich seitdem gewandelt. Die Burghofbühne, seit der Spielzeit 2014/15 unter der Intendanz von Mirko Schombert, hat sich ihren Platz als kleinstes Landestheater in NRW auf den Tourneetheaterspielplänen deutschlandweit erspielt und hat in Fachkreisen einen guten Ruf. Der Kathrin-Türks-Preis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen im deutschen Jugendtheater. Und – auch das ist ganz wichtig – die Burghofbühne ist fest in Dinslaken verankert.

Umbau der Remise

An all dem hat der Förderverein seinen Anteil. Rund 170 Mitglieder, vom Bürgermeister angefangen, engagieren sich derzeit. Das größte Projekt der vergangenen Jahre war der Umbau der Remise im Tenterhof zu einer Probebühne. Einer beheizten Probebühne. Der Förderverein initiierte das Projekt, plante es und akquirierte die Spenden.

Heute wird in der Remise nicht nur geprobt, sondern es finden auch Premieren im Kinder- und Jugendtheater dort statt. Und das leitet über zu einem weiteren wichtigen Aufgabenfeld des Fördervereins. Während die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe das Preisgeld für den Kathrin-Türks-Preis stiftet, finanziert der Förderverein die Uraufführung des Siegerstücks durch die Burghofbühne.

Förderverein unterstützt auch den alljährlichen Kehraus

Zum Ende der Spielzeit lädt das Theaterteam alljährlich zum Kehraus, unterstützt wird das Treffen im Tenterhof ebenfalls vom Förderverein.

Wer sich für den Förderverein und für einige der exklusiven Angebote speziell für Mitglieder interessiert, kann die Vorsitzende Cornelia Lesemeister und ihr Team bei jeder Premiere am Stand persönlich antreffen. Informationen im Netz gibt es auf www.herzenssache-theater.de, oder per Mail an . Der Jahresbeitrag liegt bei 30 Euro für Einzelpersonen und bei 45 Euro für Familien mit minderjährigen Kindern.

>> DAS NEUE JAHR BEGINNT MIT „TARTUFFE“

Mit einer Premiere startet das Landestheater Burghofbühne ins neue Jahr. Am Freitag, 10. Januar, wird ab 20 Uhr das Stück „Tartuffe“ im Tribünenhaus der Trabrennbahn, Bärenkampallee 25, aufgeführt.

Karten sind ab sofort zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf zu erwerben. Vorverkaufsstellen sind die Stadtinformation am Rittertor (wieder ab 2. Januar) sowie der WM Ticketshop bei MediMax an der Max-Eyth-Straße 11.