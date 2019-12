Dinslaken. Heike Becker und Kerstin Saddeler-Sierp präsentieren beim Fantastival ihr neues Programm „Feste drücken“. Karten sind ab sofort erhältlich.

Fantastival in Dinslaken: Thekentratsch mit neuem Programm

In Dinslaken längst eine Institution: Thekentratsch mit Heike Becker und Kerstin Saddeler-Sierp. Seit 15 Jahren sind sie nun auf den Kabarettbühnen Deutschlands unterwegs. Am 23. Juli 2020 präsentieren die beiden „Local Heros“ ihr brandneues Programm „Feste drücken“ im Burgtheater. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Fantastival-Onlineshop.

Ob im Dirndl, Taucheranzug, als Fettzelle oder als Oma mit Rollator – man hat das Duo schon in jeglichen Outfits und Rollen gesehen. Ruhrpottcharme, wortgewaltiger Alltagswahnsinn, scharfsinniger Selbstironie, handfesten Analysen über „das Frau sein als solches“, den ewigen „Mutter – Tochter Konflikt“, nervtötende Tanten mit dem IMENG SYNDROM (Ich mein et nur gut) oder die nötigen, erzieherische Maßnahmen des starken Geschlechts, wenn es um das Thema „Haushalt“ geht – auch nach 15 Jahren machen sie noch eine tolle Figur!

Ein Programm voller Seitenhiebe

Beim Fantastival werden die beiden wortgewaltigen Ruhrpottschnauzen im Burgtheater ihr 5. Programm „Feste drücken“ präsentieren. Man kann nicht sagen, dass in Deutschland nicht mehr gedrückt wird. Nein! Bloß halt am falschen Ort. Auf dem Smartphone, der Maus oder der Tastatur des Notebooks wird gedrückt, geklickt und gewischt, was das Zeug hält.

Aber echte menschliche Kontakte fehlen. Und da machen die Becker und Frau Sierp nicht mehr mit. „Feste Drücken!“ ist ein Kabarettprogramm voller Seitenhiebe auf alles, was den modernen Menschen so kontaktarm macht. Denn früher konnte man auf der Straße in zwei Minuten ein Treffen abmachen, heute muss man die Familie stundenlang bei What´s App zusammenwischen. Und darum wird jetzt umarmt statt gehypt. Man kann auch ohne Facebook auf „gefällt mir“ drücken!

Hier gibt es die Eintrittskarten

ickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen (Stadtinformation am Rittertor, Neutor-Galerie und WM Ticketshop, Max Eyth-Straße 11) und auf der Fantastival-Website zum Preis von 25,- Euro (zzgl. Gebühren je nach VVK-Stelle) erhältlich. Das 22. Fantastival findet vom 17. bis 25. Juli 2020 statt. Bisher bekannt gegeben wurden Gentleman am 17. Juli, Max Mutzke am 24. Juli und das Finale mit der Sommernacht des Musicals am 25. Juli.