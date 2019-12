Dinslaken. Die ersten Künstler für das Fantastival 2020 in Dinslaken stehen fest – Gentleman eröffnet das Festival. Infos zu Künstlern, Tickets und Anreise.

Fantastival 2020 in Dinslaken: Diese Künstler sind bestätigt

Kein geringerer als der weltweit gefeierte Reggae-Star Gentleman wird das Fantastival 2020 in Dinslaken eröffnen. Der Kölner Musiker ist nicht der erste Hochkaräter, der im kommenden Juli im Burgtheater auf der Bühne stehen wird. Zuvor hatten die Veranstalter des Fantastivals bereits Max Mutzke bestätigt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem Start des Festivals am 17. Juli 2020.

Wann findet das Fantastival 2020 in Dinslaken statt?

Das 22. Fantastival findet vom 17. bis 25. Juli 2020 statt. Mit Gentleman am 17. Juli und dem Finale mit der Sommernacht des Musicals am 25. Juli stehen bereits die Eckpfeiler der Veranstaltung.

Welche Künstler sind bestätigt?

Gentleman wird das Fantastival im kommenden Jahr am Freitag, 17. Juli 2020, eröffnen. 2015 war der Reggae-Star mit seiner Band „The Evolution“ bereits Gast bei dem Dinslakener Festival. Nun kommt er zurück ins Burgtheater. In der Zwischenzeit war er laut Lea Eickhoff von der Freilicht AG alles andere als untätig: Er spielte zahlreiche Konzerte, brachte ein neues Album mit Ky-Mani Marley, dem Sohn von Bob Marley, heraus, nahm bei „Sing mein Song“ teil und veröffentlichte unter anderem Singles mit Michael Patrick Kelly, Sean Paul und Mark Forster.

Mit Matz Mutzke kommt ein Musiker mit beachtlichen Chartplatzierungen nach Dinslaken. Am 24. Juli spielt der Musiker, der bei einer Castingshow von Stefan Raab entdeckt wurde, beim Fantastival im Burgtheater. Seine Erfolgsstatistik gestaltete sich um einiges eindrucksvoller und ungewöhnlicher, als man es üblicherweise von einem gemeinen Ausnahmetalent erwarten würde: Stolzer Gewinner der renommierten „SSDSGPS“-Show, Eins Live Krone für die beste Single, Platz 8 beim Eurovision Song Contest in Istanbul (beides 2004), Goldene Stimmgabel als bester Solist (2005). Zudem zeichnete Mutzke 2010 als Co-Songwriter für den „Unser Star für Oslo“-Finaltitel „I Care For You“ (interpretiert von Jennifer Braun) verantwortlich.

In Dinslaken längst eine Institution: Thekentratsch mit Heike Becker und Kerstin Saddeler-Sierp. Seit 15 Jahren sind sie nun auf den Kabarettbühnen Deutschlands unterwegs. Am 23. Juli 2020 präsentieren die beiden „Local Heros“ ihr brandneues Programm „Feste drücken“ im Burgtheater.

Wo gibt es Tickets und was kosten sie?

Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen (Stadtinformation am Rittertor, Neutor-Galerie und WM Ticketshop, Max Eyth-Straße 11) und auf der Fantastival-Website erhältlich. Für die Konzerte von Gentleman am 17.7. um 20 Uhr (44 Euro) und Max Mutzke am 24.7. um 20 Uhr (42 Euro) gibt es noch Tickets. Ebenfalls für den Auftritt von Thekentratsch. Die „Local Heros“ stehen am 23.7. ab 20 uhr auf der Bühne des Burgtheaters. Tickets kosten 25 Euro. Beeilen müssen sich all Interessierten an der Sommernacht des Musicals am 25. Juli. Die Tickets für die Blöcke A und B sind bereits ausverkauft! Tickets zum Preis von 53,05 Euro gibt sind noch erhältlich.

Wie reist man am besten zum Fantastival 2020 an?

Mit dem Auto: von der Autobahn A59 über die Ausfahrt „Dinslaken Wesel“ weiter nach rechts Richtung Dinslaken. An der nächsten Ampel muss man nach rechts abbiegen Richtung Dinslaken/ Hiesfeld/ Lohberg. Es geht weiter 600 Meter geradeaus. An der Ampelkreuzung können Autofahrer dann nach links in die Schloßstraße Richtung Stadtmitte abbiegen. Nach einem halben Kilometer kommt ein Kreisverkehr vor der Stadthalle Dinslaken. Auf der linken Seite befindet sich die Einfahrt zur Tiefgarage. Das Burgtheater liegt zwei Gehminuten hinter der Stadthalle an der Althoffstraße.

Alternativ führt der Weg von der Autobahn A 3 am Ende der Ausfahrt „Dinslaken Süd“ rechts ab. Nach etwa 1,3 Kilometer geht es an der zweiten Ampel wieder nach rechts und dann zwei Kilometer weiter geradeaus bis zur Ampel vor dem Dinslakener Bahnhof. Hier müssen Autofahrer nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Nach 200 Metern kommt auch hier der Kreisverkehr vor der Stadthalle Dinslaken mit der Einfahrt zur Tiefgarage.

Mit dem Zug: Der Bahnhof Dinslaken ist etwa zehn Gehminuten vom Veranstaltungsort entfernt. Folgen Sie der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Kreisverkehr. Die Straßenbahnlinie 903 hält an der „Neustraße“, mit den Linien 16, 17, 19, 25 und 918 geht es bis zum Halt „Rathaus“.

Welches Team steckt hinter dem Fantastival?

Noch länger als das Fantastival gibt es das Team dahinter - seit 1996. Damals kamen interessierte Bürger zusammen und gründeten mit der Freilicht-AG Deutschlands erste Kultur-Aktiengesellschaft. Rund 80 Ehrenamtliche stemmten 2019 das mehrtägige Festival.