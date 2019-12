Dinslaken. Real hat erstmals einen Wunschbaum für die Wunderfinder Dinslaken aufgestellt. Daran hängen 50 Wunschzettel von bedürftigen Kindern.

Erster Wunschbaum für Wunderfinder in Dinslaken

Die Wunderfinder haben erstmals einen eigenen Wunschbaum. Der Tannenbaum steht im Foyer des Real in Dinslaken und trägt die Wünsche von 50 Kindern.

Einen BVB-Schal und -Mütze wünscht sich Joel, Ayden träumt von einem Playmobil-Polizei-Wagen, Angel würde sich „sehr über einen eigenen Basketball freuen“ steht auf dem Wunschzettel. Die Zettel sind von den Kindern gemalt und oft mit lieben Weihnachtswünschen für diejenigen versehen, die sie abpflücken.

Wunderfinder sind vor Ort

Der Verein Wunderfinder, der Bedürftige mit Kleidung und Nahrung versorgt und auch Kleider- und Spielzeugausgaben für Familien organisiert, hat die Kinder ausgesucht. Darunter ist auch eine Familie mit fünf Kindern. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich in einer Liste eintragen lassen. Die Geschenke sollen bis zum 18. Dezember in den Markt zurückgebracht werden. Sollte ein Kinderwunsch am Baum hängen bleiben, wird der Real-Markt Dinslaken einspringen, versichert Geschäftsleiter Markus Mertling.

Vom 9. bis 14. Dezember sind die Wunderfinder vor Ort. Dann läuft die Tüten-Aktion, bei der Kunden Tüten etwa mit Socken und Hygieneartikeln für fünf der zehn Euro kaufen und spenden können. 1600 Euro sind im vergangenen Jahr zusammengekommen, so Ludger Krey, Vorsitzender der Wunderfinder.

Auch in der Dinslakener Innenstadt läuft weiterhin die Wunschbaum-Aktion in Kooperation mit dem städtischen Jugendamt. In zahlreichen Läden und auch in der NRZ-Redaktion (Friedrich-Ebert-Straße 40) stehen die Wunschbäume. Einfach Zettel abpflücken, das Geschenk besorgen und bis zum 12. Dezember zurückbringen.