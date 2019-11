Seit 2007 kümmert sich der Verein Gänseblümchen Voerde um krebskranke Kinder und ihre Familien. Die Auktion „Steiger dich rein“, die der Verein jedes Jahr in Dinslaken veranstaltet, gehört schon zu den festen Institutionen. Und so verwundert es nicht, dass sich das Tribünenhaus an der Trabrennbahn schnell mit möglichen Bietern füllt, die darauf hoffen, ein besonderes Schnäppchen für den guten Zweck zu ergattern.

„Es ist sehr voll hier und wir können ganz zufrieden sein“, sagt Tobias Modrzejewski, der Vorsitzende des Vereins. „Jetzt hoffen wir, dass möglichst viel Geld zusammenkommt.“ Dafür sorgt Auktionator Marcell Oppenberg, der die Besucher zum Bieten auf die Artikel antreibt.

Bieter bekommt den Zuschlag – und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen

„T-Shirt, Tasse, Eintrittskarte für die zweite Bundesliga“, kündigt der Auktionator ein Fanpaket des FC Bayern München an. „Möchte dafür überhaupt jemand die fünf Euro bieten hier am Niederrhein?“, fragt er skeptisch. Und dann findet er doch noch Bieter, die den Preis nach oben treiben. Nach wenigen Sekunden liegt der Preis bei 30 Euro und der Zuschlag geht an Marc Eidecker.

Auktionator Marcell Oppenberg sorgte für Gebote bei der Versteigerung. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. „Eigentlich wollte ich das gar nicht haben, sondern nur den Preis etwas nach oben treiben. Ich hatte die Hoffnung, dass sich noch jemand erbarmt“, verrät er. „Aber es ist ja schließlich für einen guten Zweck und ich kann damit sicher noch jemandem eine Freude machen.“ Marcell Oppenberg ist da schon beim nächsten Objekt auf der Liste der zu versteigernden Artikel. „Gutes tun und sinnvoll helfen ist unser Motto. Wir sind ja nicht zum Spaß hier“, spornt er die Bieter im Tribünenhaus an. Diesem Motto ist auch Bäcker Johannes Ernsting aus Voerde gefolgt. Er bietet den ganzen Dezember über in seinen Bäckereien ein Weihnachtsbrot an. Von jedem verkauften Brot sollen 20 Cent an den Verein Gänseblümchen gehen. Und einige der Bieter bekommen schon heute eins der Brote zu ihren Auktionsartikeln dazu.

Auch einige Besonderheiten gibt es zu ersteigern

Und es gibt auch einige Besonderheiten zu ersteigern. „Wir haben etwa eine Übernachtung für Schloß Elmau im Angebot“, erklärt Tobias Modrzejewski. In dem Schloß trafen 2015 beim G7-Gipfel Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige US-Präsident Barack Obama zusammen. Dafür müssen die Bieter hier mindestens 250 Euro auf den Tisch legen. Günstig dagegen, zumindest beim Startgebot, zwei VIP-Karten für Disney on Ice, die es ab 20 Euro geben könnte. So kann sich der ein oder andere Bieter vielleicht doch über ein besonders günstiges Schnäppchen freuen.

Aber schließlich geht es hier ja um den guten Zweck. Und so greifen auch viele der Besucher gerne bei den Losen für die Tombola zu, bei der es eine Vielzahl von Preisen zu gewinnen gibt.