Einblick in die Spellener Dorfgeschichte

Voerde. Mit einer interessanten Ausstellung zeigt das Dorfarchiv Spellen am kommenden Sonntag viele Schätze aus der Historie des Voerder Ortsteils.

In den Räumlichkeiten des Spellener Dorfarchivs im Keller der Bibliothek des Stadtteils laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Seit einigen Wochen sind die „Dorfarchivare“ Hans-Peter Hessing, Peter Hallen und Hermann Hölser damit beschäftigt, die Stücke für die Ausstellung zusammenzustellen. „Wir haben vor fünf Jahren unsere erste Ausstellung gemacht und die ist so gut angekommen, dass wir das wieder machen wollten.“

So erklärt Hans-Peter Hessing die Motivation der Köpfe hinter dem Dorfarchiv, einige ihre Stücke für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mehr als 400 Gäste kamen vor fünf Jahren zur ersten Ausstellung des Dorfarchivs. „Mit so viel Resonanz hatten wir gar nicht gerechnet“, berichtet Hans-Peter Hessing.

Von allem etwas dabei – von 1900 bis in die heutige Zeit

Natürlich hoffen die Dorfarchivare darauf, dass sie auch dieses Mal mit ihrer Ausstellung wieder viele interessierte Besucher anlocken können. Schließlich wird es einiges zu sehen geben. „Wir haben eigentlich von allem etwas – von 1900 bis in die heutige Zeit“, erklärt Peter Hallen. Ein Großteil der Ausstellung wird dabei aus Fotos bestehen, die in diesem Zeitraum aufgenommen wurden. Neben Bildern, die das Leben im Dorf dokumentieren, gibt es auch besondere Aufnahmen zu bestaunen. „Die Luftbilder, die von den Amerikanern vor ihrem Übergang über den Rhein gemacht wurden, sind besonders interessant“, sagt Peter Hallen.

Aber auch alte Dokumente wie Verträge, Feldpost-Briefe aus dem Ersten Weltkrieg, die das Archiv erst kürzlich erhalten hat und Karten werden bei der Ausstellung der Dorfarchivarien zu sehen sein. „Es gibt viele Menschen, die sich gerne etwas in der Zeit zurückversetzen“, sagt Hans-Peter Hessing. Und damit sind dann teilweise Zeiten gemeint, in denen Spellen noch einen eigenen Bahnhof, ein Krankenhaus und eine Postagentur hatte. Und sicherlich wird sich der ein oder andere Besucher auf den alten Fotos auch noch selbst in jüngeren Jahren wiederentdecken können.

Auch Gebrauchsgegenstände aus früheren Tagen zu sehen

Neben den Stücken aus dem Dorfarchiv sollen aber auch einige Gebrauchsgegenstände aus früheren Tagen zu sehen sein – von Feldgeräten über eine alte Waage bis hin zum Bügeleisen haben die Dorfarchivare bei verschiedenen Bewohnern von Spellen einige Fundstücke für die Ausstellung eingesammelt.

Die ist dabei auch multimedial gestaltet: Mittels eines Beamers werden Filmszenen gezeigt. Neben Aufnahmen von der 1200-Jahr-Feier im Dorf im Jahre 1977 werden hier auch Ausschnitte aus den Plattdeutschen Abenden und den Theaterstücken der „Heideluster“ zu sehen sein. „Das war schon ein ganzes Stück Arbeit, die ganzen Aufnahmen zu sichten und einzelne Szenen herauszuziehen“, sagt Peter Hallen. „Die Kinder, die man auf den Videos sieht, sind natürlich mittlerweile erwachsen“, erzählt er weiter.

Bürgermeister Dirk Haarmann eröffnet die Ausstellung

Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann wird die Ausstellung am Sonntag, 24. November, um 11 Uhr im Saal der Gaststätte Haus Wessel eröffnen. Bis 18 Uhr haben die Besucher dann die Gelegenheit, einen Einblick in die Dorfgeschichte zu nehmen – gegen eine Spende von fünf Euro an das Dorfarchiv. Wer möchte, hat außerdem die Gelegenheit, eine Aufzeichnung der vergangenen Theaterproduktionen der „Heideluster“ zu erwerben.