Ein Jugendzentrum in Dinslaken hat nun eine Kita-Gruppe

Einer der größeren Kleinen hat sich besonders herausgeputzt: In einem dunkelblauen Anzug steht er zwischen vielen weiteren Kindern und noch mehr Erwachsenen. Ob er den Anzug extra angezogen hat für den heutigen Tag, an dem die im Januar gestartete fünfte Gruppe der Kita Dickerstraße im P-Dorf in Dinslaken offiziell vorgestellt wird? Die Frage lässt er unbeantwortet, ist er doch viel zu beeindruckt von dem Trubel, der um ihn herum ist.

Bürgermeister Dr. Michael Heidinger ist gekommen, gemeinsam mit Sozialdezernentin Christa Jahnke-Horstmann und weiteren Vertretern der Stadtverwaltung; einige Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sind auch da. Und natürlich viele Eltern, die den Erzieherinnen auch bei den Vorbereitungen für diesen Tag geholfen haben: Mit Kuchen, Keksen, Kaffee & Co..

Die Gruppe ist „unglaublich multikulturell und das ist toll“

Die neue Gruppe, die laut Gruppenleiterin Angela Chlan aus 23 Kindern zwischen drei und sechs Jahren besteht, sei gut in den neuen Räumen am Baumschulenweg gestartet. „Sie ist unglaublich multikulturell und das ist toll“, findet die Erzieherin.

Blick in den kleineren Kreativ-Raum: Hier malt Louay gerade auf einer Staffelei. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Wie viele unterschiedliche Herkünfte hier zusammenkommen, wird schon am Eingang klar: Dank eines Plakates, das die Besucher auf unterschiedlichsten Sprachen Willkommen heißt. Auch die Eltern begrüßen die Besucher auf verschiedenen Sprachen: Polnisch ist da beispielsweise zu hören, ebenso wie Lettisch, Kurdisch, Arabisch, Türkisch oder Chinesisch. Auf Deutsch singen die Kita-Kinder dann ein Lied für die Besucher, ein bisschen bewegen und ganz viel Klatschen ist da natürlich inklusive.

Im Eingangsbereich steht tatsächlich eine Burg

Die neue Kita-Gruppe im P-Dorf trägt den Namen „Burgkobolde“. Warum das so ist? Auch das wird schon am Eingang klar: Weil hier doch tatsächlich eine Burg steht! Als Garderobe kann sie genutzt werden, zudem verbirgt sie den sonst doch gefährlich werden könnenden Treppenabgang in Richtung Keller. In dem kleineren Nebenraum kann gespielt, gebastelt, gemalt und mehr werden, im größeren Hauptraum gibt es eine gemütliche Kuschelecke und viele Sitzmöglichkeiten.

„Das, was hier entstanden ist, ist das, was wir noch brauchen“, sagt Bürgermeister Heidinger. Er meint damit einerseits die bekanntlich weiteren erforderlichen Kita-Plätze in der Stadt, aber eben auch den doch besonderen Ort als Teil des Jugendzentrum. „Ich bin überzeugt davon, dass das wirklich ein Erfolgsmodell sein wird“, sagt er.

>> Die „Burgkobolde“ im P-Dorf sind eine ausgelagerte Gruppe der Kita Dickerstraße. Aktuell betreuen drei Erzieherinnen hier rund 20 zwischen drei und sechs Jahre alte Kinder. Eine vierte Erzieherin soll noch hinzukommen.