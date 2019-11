Ein Heiliger, der die Menschen liebt, kommt nach Dinslaken

Dinslaken. Zur zweiten Nikolausandacht laden Kirchengemeinde und der Verein „Wunderfinder“ am 5. Dezember um 17.45 Uhr in die St. Vincentius-Kirche ein.

„Wir erwarten eine noch größere Resonanz als im Vorjahr“, sagen die Veranstalter. Damals wurden über 120 echte Schokoladen-Nikoläuse und mit kleinen Geschichten und Zeichenmaterial gepackte Tüten an die Kinder verteilt. Auch in diesem Jahr kommt der Heilige Nikolaus wieder in die St. Vincentius-Kirche: am Donnerstag, 5. Dezember, um 17.45 Uhr – dem Vorabend von Nikolaus.

Die Nikolausandacht ist eine Aktion der Katholischen Kirchengemeinde St. Vincentius Dinslaken in Zusammenarbeit mit „Nikolaus“ Harry Flicka und seinem Team um Vorsitzenden Ludger Kray zugunsten der „Wunderfinder“, die Arme und vor allem Obdachlose in Dinslaken unterstützen. „Wir freuen uns, dass das Original in unsere Stadt kommt. Der Heilige Bischof Nikolaus ist ein Freund der Armen und ein Freund der Kinder. Wir wollen ihn mit Liedern empfangen und uns von ihm erzählen lassen, warum er so bekannt ist“, sagt Pastoralreferent Franz-Josef Roth. Denn um den Heiligen ranken sich viele Erzählungen und Legenden, die von seinen guten Taten berichten.

Harry Flicka ist vom Erzbistum Köln ausgebildeter Nikolaus

2017 haben sich die „Wunderfinder“ und Roth kennengelernt. Mittlerweile kooperieren engagierte Christen aus der Pfarrei St. Vincentius mit den „Wunderfindern“ und unterstützen deren Arbeit. Harry Flicka engagiert sich bei diesem Verein und ist gleichzeitig vom Erzbistum Köln ausgebildeter Nikolaus. Er brachte die Idee ein, rund um den Gedenktag des Heiligen Nikolaus einen eigenen Gottesdienst zu feiern und damit Gutes zu tun.

Harry Flicka ist ausgebildeter Nikolaus. Foto: privat

In diesem Jahr möchte der Nikolaus die „Geschichte von den drei goldenen Kugeln“ erzählen – in kindgerechter Form, wie Harry Flicka betont. Denn: „Der Heilige Nikolaus hilft da, wo Not am Mann ist. Aber das können wir alle. Entweder selber helfen oder Hilfe bringen.“ Im Zweiten Teil der Nikolausandacht werde er auf die Arbeit der „Wunderfinder“ eingehen.

„Der Nikolaus kommt nicht nur mit dem Schiff oder Hubschrauber“

„Der Nikolaus ist eine schillernde Figur, kommt aber nicht nur mir dem Schiff oder Hubschrauber. Wir wollen in der Andacht den Nikolaus als Heiligen herausstellen, der die Menschen, besonders die Kinder liebt und ihnen Geschenke bringt“, sagt Franz-Josef Roth. Auf Werbeplakate habe man in diesem Jahr verzichtet, die neue Aktion werde über die „Wunderfinder“, die Zeitung und im Internet kommuniziert.

Ludger Kray, 1. Vorsitzender Wunderfinder e.V.: „Nicht nur die Kinder, alle Generationen sind eingeladen. Die Leute sollen ein Gefühl des Zusammenseins bekommen. Jung und Alt können und müssen sich ergänzen.“ Der Nikolaus sei eine ehrfürchtige Person und trage dazu bei. „Mein Wusch ist, dass unsere Gesellschaft sich um ihn versammelt. Roth: „Wir wandeln auf den Spuren des Heiligen Nikolaus.“ Das werde auch durch das Verteilen der echten Schoko-Nikoläuse verdeutlicht – eine langjährige Import-Aktion von Pastoralreferent Markus Gehling.