DRK sensibilisiert bei Aktionstag in Voerde für Erste Hilfe

Ein junger Mann stürzt plötzlich im Supermarkt, schlägt sich den Kopf an und fällt zu Boden. Eine Kundin eilt sofort herbei, um dem Verletzten, der sich eine Platzwunde zugezogen hat, zu helfen und ihn zu beruhigen, während ein Mann mit dem Handy den Rettungsdienst ruft. Kurz darauf erklingt ein Martinshorn und zwei Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kommen mit einer Trage herein, um den jungen Mann medizinisch zu behandeln. „Das haben Sie richtig gut gemacht“, lobt der Mann mit dem Handy die Kundin. Er heißt Mike Heymann und ist stellvertretender Bereitschaftsleiter beim DRK.

Bei dem Aktionstag wird ein Unfall simuliert

Bei dem Unfall handelte es sich um eine Simulation während eines Aktionstages des DRK im Marktkauf an der Grenzstraße. Im Rahmen der Pfandbon-Aktion – die Kunden können ihre Bons von abgegebenem Leergut in eine Spendenbox werfen, deren Erlös dem DRK zugute kommt – veranstaltet das Deutsche Rote Kreuz regelmäßig Infotage mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, um über seine Arbeit zu berichten. Am Samstag lautete das Thema: Erste Hilfe. „In der Öffentlichkeit wird eher weggeschaut als hingeguckt“, weiß Werner Hülser von der DRK-Bereitschaft Voerde. Dabei sei Nichtstun das Einzige, das man falsch machen könne. Wenn man einen Notruf absetze und bei einer verletzten Person bleibe, habe man schon viel getan, erklärt Hülser.

Ersthelferin Jana Groß und der stellvertretende DRK-Bereitschaftsleiter Mike Heymann kümmern sich um Eric Hülser, der bei dem simulierten Unfall die Rolle des Verletzten übernommen hatte. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Dass Helfen gar nicht so schwer ist, zeigt die Übung zur Herzrhythmusmassage in Form eines Pferderennens, wie man es von der Kirmes kennt. Während man bei einer Puppe die Massage durchführt, bewegt sich auf einem Fernsehbildschirm ein Krankenwagen Stück für Stück vorwärts. „Wir möchten die Scheu nehmen, einfach zu drücken“, erklärt Mike Heymann. Sein Kollege Harald Elis, Ausbilder für den Sanitätsdienst, hat noch einen kleinen Tipp: Während der Druckmassage das Lied „Staying alive“ summen, dann hat man das richtige Tempo. Die Menschen wieder mehr für den Bereich der Ersten Hilfe zu sensibilisieren – auch dafür war der Aktionstag mit den Übungen gedacht. Mike Heymann war jedenfalls froh, dass bei dem gestellten Unfall jemand geholfen hat. Für die Kundin Jana Groß war das eine Selbstverständlichkeit. „Wenn ich da liegen würde, wäre ich auch froh, wenn mir jemand helfen würde“, sagt sie und findet: „Man sollte sich generell helfen.“

Das tut die DRK-Bereitschaft Voerde – bei Veranstaltungen, Reitturnieren und Schützenfesten ist sie immer im Einsatz – nun braucht sie selbst Hilfe. Einer von drei Krankentransportwagen ist kaputt gegangen, das DRK sucht nun nach einem gut erhaltenen, etwa sechs bis sieben Jahre alten Fahrzeug unter 3,5 Tonnen. Aber auch das wird ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro kosten. „Wir sind auf den Krankenwagen angewiesen, um die Voerder Bevölkerung mit Erster Hilfe versorgen zu können“, macht Werner Hülser die Notwendigkeit eines dritten Fahrzeuges deutlich.

Pfandbon-Aktion leistet kleinen Beitrag zur Finanzierung des Fahrzeugs

Mit der Pfandbon-Aktion, die Anfang November startete und die noch bis zum 25. April laufen wird, können die Bürger einen kleinen Beitrag dazu leisten, denn den Erlös aus den gespendeten Pfandbons überweist der Supermarkt an das DRK, um bei der Finanzierung des Fahrzeugs zu helfen. Mit der Resonanz ist Geschäftsstellenleiter David Pietrusiak bisher „mehr als zufrieden“, mehrere tausend Euro aus gesammelten Pfandbons mit Beträgen von acht Cent bis zu 20 Euro kamen bisher zusammen. Mit der Pfandbon-Aktion unterstützt der Supermarkt regelmäßig Vereine und Institutionen aus der Region. „Wir bekommen das ja auch zurück“, begründet Peter Bertels, stellvertretender Marktleiter, das Engagement, „wenn der DRK gebraucht wird, stehen die auf der Matte.“

>>Info: Spenden und die nächsten Aktionstage

Wer für den neuen Krankentransportwagen spenden möchte, kann sich an den DRK-Kreisverband Dinslaken-Voerde-Hünxe unter 02064/44680 wenden. Die nächsten Aktionstage des DRK im Marktkauf Voerde sind am 28. März und am 25. April, jeweils von 10 bis 14 Uhr.