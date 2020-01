Dinslakens „schönstes Ladenlokal“: Lösung in Sicht

„Hier entsteht Dinslakens schönstes Ladenlokal“. Das versprechen die verklebten Scheiben der ehemaligen Mangelmann-Immobilie schon lange. Seit Jahren steht das große Ladenlokal an der Bahnstraße, Ecke leer. Doch jetzt zeichnet sich laut Bürgermeister Dr. Michael Heidinger eine Lösung ab.

Nachnutzung aus dem medizinischen Bereich

Die leerstehende Immobilie habe der Stadt „lange Probleme bereitet“. Aber nun komme „Bewegung“ in die Sache, sagte der Bürgermeister am Mittwoch im Rahmen eines Stadtrundgangs der SPD. Es sehe so aus „dass wir dort eine ganz vernünftige Nutzung haben werden.“ Dabei handele es sich um einen Mieter aus dem medizinischen Bereich, so der Bürgermeister, eventuell eine Art Ärztezentrum. Es sei wichtig, dass die zentrale Ecke an der neu gestalteten Bahnstraße wieder aufgewertet würde, so Michael Heidinger. Ganz in trockenen Tüchern seien die Verträge aber noch nicht.

Ladenlokal ist knapp 1000 Quadratmeter groß

Das knapp 1000 Quadratmeter große Ladenlokal im City-Haus bietet auf einer weiteren Etage im Untergeschoss noch einmal dieselbe Fläche auf. Das Ladenlokal wird seit Jahren wie Sauerbier angeboten - zuletzt für 4,98 Euro pro Quadratmeter. Nun sind die Annoncen aus dem Nett genommen. Nach dem Tod des ehemaligen Besitzers kam es 2015 in die Zwangsversteigerung.

Ausführlicher Bericht folgt