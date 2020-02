Dinslakenerin hat ihrem Mann eine Niere gespendet

Sie sind ein Herz und eine Seele, mehr noch – und eine Niere. Ein Geschenk von Erika Tepel an ihren Mann Dieter, eine Gabe, die er anfangs gar nicht annehmen wollte. Denn schließlich ging’s ihm doch gut. „Das ist so mit den Geschenken, bei manchen fällt das Annehmen nicht einfach“, erzählt Dieter Tepel, „ich wollte nicht, denn als dies zur Debatte stand, ging es mir ja besser. Außerdem hatte ich Angst um meine Frau, denn man weiß ja nie ob alles so klappt.“ Für Erika Tepel gab es gar keine Bedenken. Für sie war es klar, dass sie eine ihrer gesunden Nieren ihrem Mann spenden wollte. „Ich wusste einfach, dass alles gut geht.“

„Das haut dich erst einmal um“

Doch wie kam es überhaupt dazu? 1978, von heute auf morgen, ging es dem damals 33-jährigen Lehrer schlecht. Die Diagnose: chronische Nierenentzündung. Eine neue Niere war damals noch kein Thema. „Wenn Du mit 33 Jahren erfährst, dass deine Nieren nicht mehr funktionieren, ist das ein Problem. Das haut dich erst einmal um“, erinnert sich der heute 75-Jährige. Vor allem folgte auf die Diagnose erst einmal eine Odyssee durch die Sprechstunden der Ärzte. „Uns sagte damals niemand, dass es einen Facharzt für diese Krankheit gab. Wir dachten ein Urologe sei der richtige Ansprechpartner“, erzählt Dieter Tepel. Erst nach zehn Jahren, in denen die Niere verbotenerweise mehrfach geröntgt wurde, fand er in einem Nephrologen den richtigen Ansprechpartner. Da hatte die Nierenfunktion aber bereits stark gelitten, eine Dialyse war unumgänglich. Auch auf die Warteliste von Eurotransplant kam Dieter Tepel.

Inzwischen schrieb man das Jahr 1995. Die ersten Lebendspenden wurden in Deutschland zugelassen. Eine Option, die Erika Tepel sofort aufgriff. Ihr Ehemann aber entschloss sich zu einer Bauchfelldialyse, zu der sein Arzt geraten hatte. Schließlich wollte Dieter Tepel weiter am Berufsleben teilhaben und sich nicht dreimal wöchentlich einer Blutwäsche im Krankenhaus unterziehen. „Für diese Art der Dialyse war mein Lehrerberuf ideal“, erklärt Tepel und lacht.

Literweise Glukose, alle vier Stunden

Denn bei der Bauchfelldialyse musste Tepel viermal am Tag zweieinhalb Liter warme Glukoseflüssigkeit durch ein Bauchkatheter einführen. Nach vier Stunden der Wechsel. Tepel kam gut damit klar. Nur die Urlaube gestalteten sich ein wenig schwierig. „Wir tauschten Zelt gegen Campingwagen“, erzählt Erika Tepel und schmunzelt. Im voraus wurde mit den Platzbetreibern gesprochen, die einen Raum für die angelieferten Massen an Glukoseflüssigkeit sorgten, ihnen einen Platzschlüssel aushändigten, damit sie nachts den Campingplatz verlassen konnten.

Erika Tepel und ihr Mann Dieter Tepel im Jahr 1999: Das erste Bild nach der Organspende. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

„Es bestand immer die Möglichkeit, dass ein Fremdspender gefunden wurde und wir sofort reagieren mussten“, sagt Erika Tepel. Der Anruf kam nie. Sie lebten ihr Leben so gut es ging, verloren nie ihren Humor und den Glauben. „Wir haben beide eine optimistische Lebenseinstellung, das half uns über die schwere Zeit.“ Bei der zweiten Bauchfellentzündung ihres Mannes aber hatte Erika Tepel die Nase voll. „Ich sah mich schon als Witwe.“

Eine Untersuchung ergab, dass sie als Spenderin infrage kam, die Laborwerte zeigten Übereinstimmungen. „Ihre Frau liebt Sie nicht nur, sie passt auch haargenau zu Ihnen“, hatte damals der Nephrologe gescherzt. Auch Sohn Stephan war sofort bereit, dem Vater eine Niere zu spenden. Keine Option für den Vater. Doch es half sehr, wie beide, Stephan und sein Bruder Christoph die Eltern unterstützten.

So lief die Organspende

Weihnachten 1998 war es so weit – die Operation war schon vorbereitet – da kam das vorläufige Aus. Man hatte eine erneute Entzündung festgestellt, das Risiko war zu groß. „Es war schon ein schwerer Schlag, berichtet Erika Tepel. Das Warten und Bangen begann erneut. Im Januar dann der erneute Versuch. Getrennt in zwei Zimmern auf zwei Stationen, Chirurgie und Nephrologie, wurden die Ehepartner vorbereitet. „Ich musste sogar noch geweckt werden, so selig ruhig habe ich geschlafen“, erzählt Erika Tepel. „Ich wusste ja, es wird alles gut.“ Sie sollte Recht behalten. Zumindest was ihren Mann betraf, denn während es ihr nach der OP-Narkose grottenschlecht war, saß er munter auf seinem Bett, telefonierte mit Gott und der Welt und riss Witze.

Seit diesem Tag geht es Dieter Tepel wieder bestens. Er lebt mit der Niere seiner Frau und seinen beiden verkümmerten recht gut und weiß mit seinem „weiblichen Anteil umzugehen“. Auch Erika Tepel spürt keinerlei Nachwirkungen, ihre verbliebene Niere arbeitet hervorragend. Nur einmal, ein Jahr nach der Organspende, da verspürte er Schmerzen, bekam Angst. „Damals sagten wir uns, was auch immer geschieht, wir hatten ein geschenktes Jahr. Es wurden 21 daraus.“