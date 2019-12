Dinslaken. Gastronomen sind weitgehend zufrieden mit den sechs Wochen Weihnachtsmarkt an der Neutor-Galerie Dinslaken. Aber es gab auch Kritik.

Dinslakener Weihnachtsmarkt: Guter Umsatz - aber auch Kritik

Besser als im vergangenen Jahr sei der Weihnachtsmarkt für die Beschicker gelaufen – darüber waren sich fast alle einig. Ob Feuerzangenbowle, Flammkuchen oder Glühwein – alles ging recht gut. Vor allem an den kühlen Tagen, bei „15 Grad allerdings war naturgemäß Bier der Renner“, erzählt Michael Sobotta von der Weihnachtsscheune.

Natürlich habe das Wetter nicht wirklich mitgespielt, der Regen halte Leute vom Einkaufsbummel mit anschließendem Treff auf dem Weihnachtsmarkt fern. An den Wochenenden mit tollem Bühnenprogramm sei es hingegen voll gewesen, egal welches Wetter gerade anstand. Sobotta hat zwei Stände auf dem Dinslakener Weihnachtstreff vor der Neutor-Galerie. Auch der Reibekuchenstand gehört ihm. Und wann immer man dort hinblickte – eine Schlange an Wartenden. Die beiden Helfer Andrea und Marian sind ganz zufrieden mit dem Andrang und loben die Dinslakener Kunden als geduldig und nett. „Es schmeckt ja auch gut hier“, gibt Helga Kraft das Kompliment zurück. Jeden zweiten Tag komme sie her, um Reibekuchen zu essen. „Das Öl ist frisch, das schmeckt man.“ Nun, auf die nächsten Leckereien muss sie jetzt ein Jahr warten.

Deniz Weinert und Jesika Mielke haben in der Weihnachtsscheune Glühwein und Eierpunsch verkauft - der Umsatz stimmte. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Kritik am Standort

Ob dann Bozena Ksel von „Bubble Waffle“ noch dabei ist – sie zuckt mit den Achseln. „Wir wissen noch nicht, wer auf dem nächsten Markt vertreten sein wird.“ Bei ihr lief es allerdings auch nicht so rund, insgesamt kam kaum Kundschaft. „Zu viel Süßes auf einer Ecke, das muss sich ändern“, findet sie.

Auch am Stand von Opgen-Rhein’s „Zum Johanniter“ lief es nicht optimal. „Es war schlechter als im vergangenen Jahr“, meint Janis Segerath, lediglich die Wochenenden seien zufriedenstellend gewesen. Grünkohl, Spießbraten und Involtini boten sie die ganzen Wochen über an.

Bratwurst geht immer, berichtet Mikail Belibou. An seinem Wurststand war immer Betrieb und somit ist er ganz zufrieden mit den sechs Wochen des Weihnachtsmarktes. „Den meisten Leuten schmeckte es, manchen auch nicht“, schränkte er gleich selber ein, aber das sei auch normal. Nicht allen könne man es schließlich recht machen.

Geschmeckt hat wohl auch der Flammkuchen und die Feuerzangenbowle in der Hütte von Din-Event. Mike Neumann war mit dem Markt recht zufrieden. „Wir wurden viel besser besucht als im vergangenen Jahr“, findet er. Die Menschen hätten sich mit Freunden getroffen, abends natürlich eher als tagsüber, aber auch mittags sei es ganz gut gelaufen.

Bratwurst geht immer – sagt Michael Belibou. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Mehr Treff als Markt

Rundum zufrieden ist auch Rocko Böttner Seine „Spanischen Churros“ wurden gut angenommen und am gegenüberliegenden Stand gingen vor allem natürlich gebrannte Mandeln. „Die lieben die Menschen zu jeder Jahreszeit“, so Böttner. Schoko-Erdbeeren, Zuckerwatte und Popcorn, Herzen mit Aufschrift und vieles mehr gab es dort zu kaufen. Der Weihnachtsmarkt sei eigentlich nur ein Treff für Menschen, die miteinander feiern wollten, die etwas essen und trinken wollten. Ihm fehle das besondere Flair, die Buden mit Weihnachtsartikeln, die zum Bummeln und Shoppen einladen. „In der Galerie war an Freitagen und Samstagen zwar ein kleiner Markt eingerichtet, das hätte mit wechselndem Angebot jeden Tag sein müssen“, meint er. Der Markt sei halt noch ausbaufähig.

Wiedersehen an Karneval

Eine Institution auf Dinslaken Events ist die Creperie von Monika Welbers. Seit über 30 Jahren ist die Dinslakenerin auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. „Damals hat die Sparkasse einen Weihnachtsmarkt eingerichtet“, erinnert sie sich. Sie sei mit dem Umsatz zufrieden, viele Stammkunden seien immer wieder an ihren Stand gekommen. Auch sie lobt die Kunden ob der Geduld, mit der sie oft gewartet hätten, wenn sich mal wieder eine lange Warteschlange gebildet habe. Ob mit Nutella, ganz klassisch mit Zimt und Zucker oder gar mit Käse und Schinken, ihre Waffeln gehen weg „wie warme Semmel“. „Die sind ja auch die besten“, meint eine Kundin mit Großauftrag. Ab heute, nach Martinikirmes und Weihnachtsmarkt, hat Monika Welbers endlich frei – bis es mit dem Karnevalsgeschäft weitergeht.