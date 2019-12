Die Polizei ist in Krudenburg im Einsatz.

Unfall Dinslakener Straße in Hünxe ist nach Unfall gesperrt

Hünxe. Die Dinslakener Straße in Hünxe ist gesperrt. Der Anhänger eines Traktors verlor seine Ladung, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Dinslakener Straße (L1) im Hünxer Ortsteil Krudenburg ist seit 19.45 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle im Kreis Wesel kippte in Höhe des Klärwerks an der Lippe aus bislang unbekannter Ursache der Anhänger eines Traktors um. Dabei wurde die Ladung, mehrere schwere Heuballen, über die Fahrbahn verteilt. Wie die Feuerwehr berichtet, erlitt der Fahrer des Traktors leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizeibeamte bestellten einen Abschleppwagen, um die Straße wieder räumen zu können.