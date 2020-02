Sturmtief Sabine hat Dinslaken, Voerde und Hünxe weitgehend verschont. Die Feuerwehren waren von Sonntag auf Montag mit voller Mannstärke im Einsatz. Insgesamt rückten die Helfer in den drei Kommunen 45 Mal aus, meist ging es um umgefallene Bäume. Also alles nur unnötige Panikmache vor dem Sturm? Nein - sagt Udo Walbrodt, Leiter der Feuerwache Dinslaken.

Feuerwehr Dinslaken wurde von kleineren Einsätzen entlastet

„Sabine hat es in der Nacht gut mit uns gemeint“, so die Bilanz der Feuerwehr Dinslaken. Dennoch sei besser, mehr Einsatzkräfte vorzuhalten, als nachher „der Lage hinterherzulaufen“, sagt der Chef der Dinslakener Feuerwehr. 100 Feuerwehrleute waren zunächst im Einsatz, nach und nach wurde die Mannstärke zuerst auf 80 und am Montag Vormittag auf 15 reduziert, so Udo Walbrodt. Nur eine leichte Verschiebung der Wetterlage - und Dinslaken wäre ebenso betroffen gewesen wie Duisburg. Dort gab es 113 Einsätze, unter anderem wurde etwa ein Laster auf einer Brücke umgerissen.

Die Warnungen vor dem Sturm hätten dafür gesorgt, dass zahlreiche kleinere Einsätze wegfielen, so Udo Walbrodt: „Es gab zum Beispiel kein einziges herumfliegendes Trampolin, wie etwa im vergangenen Jahr.“ Die Bürger hätten vor dem Sturm noch einmal Gärten und Balkone kontrolliert und befestigt, was wegfliegen kann. Eine Entlastung für die Feuerwehr, die deswegen keine Markisen, Spielgeräte und Gartenstühle einfangen musste.

Retter holten Mann vom Dach

Einen Bürger in Dinslaken-Oberlohberg haben alle Warnungen offenbar verfehlt: Mitten im Sturm, bei Böen bis zu 100 Stundenkilometer, ist der Dinslakener am Sonntag auf das Dach seines Hauses geklettert, um etwas am Dach zu reparieren, berichtet Udo Walbrodt. Und als wäre das nicht schon dramatisch genug, hat der Sturm dann auch noch die Leiter weggefegt: Der Mann saß auf dem Dach fest! Weil die Partnerin des Dinslakeners die Leiter nicht wieder aufrichten konnte, half die Feuerwehr aus und befreite den Mann aus seiner misslichen Lage.

Insgesamt rückte die Feuerwehr Dinslaken zu 19 Einsätzen aus, der Rettungsdienst zu 18, sechs Mal war der Notarzt dabei. An der B8 Höhe Hausnummer 199 musste ein Baum gefällt werden, ebenso an der Ruschstraße. An der Augustastraße waren Verkehrsbaken verweht und bremsten den Verkehr aus, ansonsten habe es sich um kleinere Einsäte gehandelt, so Udo Walbrodt.

Bahnverkehr weiterhin gestört

Der Bahnverkehr ab Dinslaken ist weiterhin gestört. Foto: Carsten Rehder / dpa

Auch am Montag gab es allerdings noch Nachwehen von Sabine: Der Bahnverkehr war morgens gestört. Zwischenzeitlich schienen der RE19 und RE49 wieder zu fahren - aktuell heißt es wieder bei der Bahn: „Unwetter: In der Region Nordrhein-Westfalen wurde der Bahnbetrieb für die Deutsche Bahn vorübergehend eingestellt.“ Nun sollen erst ab dem frühen Nachmittag wieder regulär Züge ab Dinslaken fahren. Aktuelle Infos gibt es online bei der Bahn.

120 Kräfte in Voerde in den Gerätehäusern

„Voerde ist weitgehend verschont geblieben“ resümierte der Leiter der Voerder Feuerwehr, Dirk Bosserhoff. Bei den zehn Einsätzen im Stadtgebiet ist niemand zu Schaden gekommen. Lose Bauteile von Gebäuden, kleinere bis mittlere Äste auf den Straßen stellten den Großteil des Einsatzaufkommens dar. In Spellen sind einige Dachbahnen einer Doppelgarage auf die Straße geweht und wurden von der Feuerwehr beseitigt. Ab 17 Uhr am Sonntag waren zunächst insgesamt 120 Kräfte in den fünf Gerätehäusern im Stadtgebiet einsatzbereit. Im Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße koordinierte eine eigens eingerichtete Leitstelle die Kommunikation mit der Kreisleitstelle in Wesel. Um 23 Uhr wurde die Einsatzbereitschaft aufgrund der Wetterlage aufgelöst, die ehrenamtlichen Kräfte nach Hause entlassen.



Acht Einsätze in Hünxe

Acht Feuerwehreinsätze aufgrund des Sturms gab es am Sonntag im Hünxer Gemeindegebiet, wie Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth berichtet. Zwei umgestürzte Bäume mussten am Testerweg von der Fahrbahn geräumt werden, auf anderen Straßen lagen Äste, Sperrungen gab es nicht. Am Rathaus hatte sich ein Dixiklo selbstständig gemacht und musste „eingefangen“ werden. „Alle Feuerwehrgerätehäuser waren von 18 bis 22 Uhr besetzt, wir hatt 90 Leute in Bereitschaft“, so Stratenwerth. Zusammen mit dem Bürgermeister habe er die Einsatzkräfte besucht und ihnen gedankt.

Auch auf dem Bauhof habe es eine „erweiterte Rufbereitschaft“ gegeben. „Die Mitarbeiter brauchten aber nicht rausfahren. Wir waren auf alles vorbereitet, es gab zum Glück weniger Schäden als erwartet.“ Gestern gab es im Rathaus und bei der Feuerwehr noch einige wenige Anrufe wegen schräg liegender Bäume.

Die Hünxer Schulen waren gestern mit einer Notbetreuung besetzt. Zu den drei Grundschulen seinen jeweils drei oder vier Kinder, zur Gesamtschule insgesamt acht Schüler von den Eltern gebracht worden, erzählt Stratenwerth. Nach dem gestrigen Aussetzen fahren heute wieder alle Schulbusse. Der Kindergartenbetrieb im Gemeindegebiet sei gestern normal gelaufen, nur wenige Eltern hätten ihre Kinder zuhause behalten.

So war die Lage im Kreis Wesel

Insgesamt waren rund 950 Kräfte im Kreis Wesel von Sonntag auf Montag wegen „Sabine“ im Einsatz. Im Kreisgebiet gab es insgesamt etwa 150 Einsätze, meist handelte es sich um umgestürzte Bäume. Der Kreis Wesel, so die erste Bilanz der Retter, ist „glimpflich“ davongekommen.

Die Kreisverwaltung Wesel hatte am Sonntag vorsorglich die Koordinierungsgruppe zur allgemeinen Gefahrenabwehr einberufen, zu der neben Vertretern der Kreisverwaltung auch Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen gehörten. Von der Kreisleitstelle aus organisierte die Koordinierungsgruppe Hilfe für die Menschen im Kreisgebiet, die vom Sturmtief betroffen waren.

Einsätze in den Kommunen

Trotz einiger umgestürzter Bäume und umherfliegender Äste hatten die Einsatzkräfte die Lage auch dank guter Vorbereitung insgesamt unter Kontrolle, so der Kreis Wesel. Einsätze gab es auch in Hamminkeln (17 Einsätze), Alpen (fünf Einsätze); Kamp-Lintfort (sechs Einsätze), Moers (19 Einsätze), Neukirchen-Vluyn (14 Einsätze), Rheinberg (sieben Einsätze), Sonsbeck (vier Einsätze), Schermbeck (sieben Einsätze), Wesel (21 Einsätze), Xanten (zwei Einsätze). Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind über Funk alarmiert worden und hielten sich in ihren Unterkünften auf, um sofort einsatzbereit zu sein. Das DRK übernahm die Verpflegung der Einsatzkräfte.

So soll es weitergehen

Nach aktuellen Auskünften des Deutschen Wetterdienstes ist noch bis Mittwoch mit weiteren Sturmböen begleitet von Gewittern und starken Regenschauern zu rechnen. Die Bevölkerung wird gebeten, den Notruf 112 nur in Notfällen zu wählen.

Auswirkungen schon am Sonntag

Warnung vor dem Sturmtief „Sabine“ wirkte sich bereits am Sonntag in den Kommunen am Niederrhein aus. So schloss das Diamare früher als sonst, ein in Hiesfeld geplantes Konzert wurde abgesagt. Die Feuerwehrleute richten sich auf eine lange Nacht ein.

Schon um 15 Uhr war die Einsatzzentrale der Feuerwehr Dinslaken besetzt. Bis zum Abend gab es für die Dinslakener Feuerwehr 13 Einsätze, in allen Fällen mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden. Auch in Voerde und Hünxe gab es mehrere witterungsbedingte Einsätze.

Kein Schulunterricht, Dinamare bleibt geschlossen

Die Stadt Dinslaken hatte bereits am Freitag entschieden, dass am Montag, 10. Februar, der Schulunterricht ausfällt. Zudem wurde davor gewarnt öffentliche Grünanlagen, Friedhöfe, Wälder und Sportanlagen zu betreten. In Dinslaken sind die Friedhöfe seit Sonntagmorgen gesperrt.

Die Stadtwerke reagierten auf die Orkan-Warnung am Sonntagnachmittag: Gegen 15.45 Uhr wurde darüber informiert, dass das Dinamare aufgrund der amtlichen Unwetterwarnung früher als üblich geschlossen wird. Auch am Montag bleibt das Schwimmbad geschlossen, weil die Auswirkungen des Unwetters ungewiss seien.

Konzert wurde abgesagt

Kein Konzert am Sonntagnachmittag: Aufgrund des Orkans wurde die Veranstaltung in der Herz-Jesu-Kirche in Hiesfeld abgesagt worden. Der Veranstalter informierte darüber mit einem Zettel an der Tür. Ab 17 Uhr sollte in der Kirche bei einem Konzert Streichquartette von Haydn und Borodin erklingen.

Orkan „Sabine“ sorgt auch dafür, dass am Montagmorgen Geschäfte erst später oder gar nicht öffnen. So werden die Kunden des Hiesfelder Rewe-Marktes darüber informiert, dass das Lebensmittelgeschäft nicht wie gewöhnlich um 7 Uhr geöffnet werden könnte. „Mit Blick auf die Sicherheit meiner Mitarbeiter entscheide ich am Montagmorgen über die frühestmögliche Öffnungszeit“, so Marktleiter Sascha Meyer. Im Idealfall werde das Geschäft um 7 Uhr geöffnet. Das Geschäft „HervorTragend“ informierte via facebook, dass das Geschäft am Montag geschlossen sei: „Aufgrund der aktuell angekündigten Wetterlage möchten wir euch und uns den Weg in den Laden ersparen.“

Kein Schulunterricht am Montag in Voerde

An der Kreuzung Hünxer Straße/Augustastraße liegen umgestürzte Straßenschilder. Foto: Lars Fröhlich / FFS

Die Stadt Voerde hat am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass der Schulunterricht am Montag ausfallen wird. Bürgermeister Dirk Haarmann erklärte, dass man sich, wie am Freitag angekündigt, im Verwaltungsvorstand noch einmal abgestimmt habe. Mit dem Ergebnis, dass aufgrund des Sturmes der Betrieb der Schulen eingestellt wird. „Die Wetterprognosen haben bestätigt, dass das Sturmtief auch am Montagmorgen über Voerde hinweg ziehen wird, so dass alle Schulen geschlossen sind“, erklärte Haarmann. In den Kindergärten werde man eine Betreuung anbieten. Haarmann bittet aber die Eltern, deren Kinder nicht städtische Einrichtungen besuchen, sich sicherheitshalber am Montagmorgen mit den Trägern in Verbindung zu setzen.

Im Falle, dass Kinder dennoch in den Schulen am Montagmorgen eintreffen, werde eine entsprechende Notbetreuung eingerichtet. Diese wird gewährleistet, bis ein gefahrloser Heimweg gesichert ist.

In Hünxe fahren keine Schulbusse

Die Gemeinde Hünxe hat am Sonntag gegen 17.45 Uhr eine aktualisierte Mitteilung zum Orkan „Sabine“ veröffentlicht: Am Montag fahren die Schulbusse nicht, die Schulen bleiben geöffnet. Es wird den Eltern aber empfohlen, ihre Kinder zuhause zu lassen. Wie in der Mitteilung weiter heißt, liege eine aktuelle Warnung vor orkanartigen Böen und Orkanböen für die Gemeinde Hünxe in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, vor.

Bei extremen Wetterverhältnissenentscheiden die Eltern eigenverantwortlich, ob der Weg zur Schule zumutbar ist. Der Schulbusverkehr am Montag findet aus Sicherheitsgründen nicht statt. Daher empfiehlt die Gemeinde den Eltern, ihre Kinder am Montag nicht zur Schule zu schicken. Die Schulen sind am Montag besetzt, um Kinder zu betreuen, die trotz des Sturms zur Schule kommen.