Die Flüchtlingscamps in Griechenland - wie hier in Chios – sind überfüllt. Dinslaken möchte helfen.

Dinslaken. Die Stadt Dinslaken will sich bereit erklären, minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge aus den überfüllten griechischen Camps aufzunehmen.

Dinslaken will minderjährige Flüchtlinge aus Camps aufnehmen

Dinslaken möchte sich bereit erklären, minderjährige Flüchtlinge aus in Griechenland aufzunehmen. Das teilt die Stadtverwaltung mit und will dazu bald auch die Genehmigung der Politik einholen.

„Dinslaken unterstützt Flüchtlinge“

„Dinslaken unterstützt Hilfe für Flüchtlinge“, heißt in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt. Ebenso wie es bereits andere Kommunen signalisiert haben, ist auch die Stadt Dinslaken bereit, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den überfüllten Camps in Griechenland aufzunehmen. „Diese grundsätzliche Bereitschaft will das Team der Stadtverwaltung dem Städte-Netzwerk ‘Sicherer Hafen’ im Rahmen des solidarischen Miteinanders mitteilen“, so die Pressestelle der Stadt Dinslaken.

Kurzfristig soll zudem eine Vorlage für den Stadtrat erarbeitet werden. Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Stadt sich bereits zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärt und ist somit bereit, zusätzlich zur Quote noch Flüchtlinge aufzunehmen.