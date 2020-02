Die Stadt Dinslaken will sich bereit erklären, fünf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den griechischen Flüchtlingscamps zusätzlich aufzunehmen. Das schlägt die Stadtverwaltung vor - entscheiden muss letztendlich die Politik im Stadtrat.

So ist die Lage laut Unicef

Unter den 80.000 geflüchteten Menschen, die derzeit in den Camps auf den ostägäischen Inseln leben, sind 5000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Etwa neun Prozent davon sind jünger als 14 Jahre. Das ist nach Einschätzung des Unicef-Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen ein Höchststand seit Anfang 2016. „Unicef ruft daher die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu einem stärkeren Engagement zum Schutz dieser besonders gefährdeten Kinder und Jugendlichen auf, da die Situation in den Aufnahmezentren immer schlechter und gefährlicher werde“, so die Stadtverwaltung Dinslaken.

Die Mädchen und Jungen in den Flüchtlingslagern müssen, so Unicef, Zugang zu Kinderschutzmaßnahmen, psychosozialer Unterstützung, Gesundheitsversorgung und Bildung erhalten und sie dürften nicht weiterhin der „Gefahr von Gewalt und Missbrauch ausgesetzt“ sein. Besonders betroffen seien in den Flüchtlingslagern die unbegleiteten Minderjährigen. Sie würden sich selbst überlassen, es gebe auch für sie nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten, die Versorgung ist desolat, so die Stadt Dinslaken. „Viele Kinder sind krank und unterversorgt. Sie sind auf sich selbst gestellt, ohne Betreuung, ohne Aussicht auf Besserung und ohne Zuspruch.“ Gewalt, Proteste und Unruhen seien an der Tagesordnung.

Das machen andere Städte

Die EU-Kommission habe Deutschland aufgefordert, unbegleitete Kinder und Jugendliche aufzunehmen, die Bundesländer Berlin, Thüringen und Baden-Württemberg hätten sich dazu bereit erklärt, auch mehrere Städte haben sich diesbezüglich schon positioniert: Potsdam will fünf unbegleitete Minderjährige aufnehmen, Berlin 70, Frankfurt/Oder und Teltow jeweils drei, Krefeld zehn. In weiteren Städten sind entsprechende Entscheidungen in Vorbereitung.

„Im Hinblick auf die menschenunwürdige und gefährliche Situation der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen auf den ostägäischen Inseln schlägt die Verwaltung vor, dass die Stadt Dinslaken erneut ein deutliches Zeichen im Rahmen des Städtebündnisses setzt und ihre Bereitschaft erklärt, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge über die verbindliche Quote hinaus aufzunehmen.“ Es handele sich um einen „Akt der Humanität“. Dinslaken hat sich - wie berichtet - im vergangenen Jahr zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärt und ist somit bereit, 50 aus Seenot gerettete Flüchtlinge mehr aufzunehmen als der Königsteiner Schlüssel vorsieht.

So ist die Lage in Dinslaken

Derzeit ist Dinslaken verpflichtet, 25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen, zugewiesen sind 22. Sie wohnen entweder in Pflegefamilien, in einer eigenen Wohnung mit ambulanter Jugendhilfe oder in Heimen. Insgesamt gibt es in Dinslaken fünf Einrichtungen zur Unterbringung von jungen Geflüchteten.

In den Jahren 2015 und 2016 wurden in Dinslaken 42 unbegleitete Kinder und Jugendliche aufgenommen und betreut. Dazu gehöre neben der Unterbringung auch die medizinische und psychologische Betreuung, Schulplatzvermittlung sowie die Fürsorge durch den Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes, so die Stadt.

Die sozialarbeiterische Kompetenz zur Aufnahme von weiteren fünf weiteren Flüchtlingskindern oder -Jugendlichen sei vorhanden. Auch aus dem Bereich des Ehrenamtes gebe es „positive Signale zu einer Unterstützung der Betroffenen“, so die Stadt. Auch die Wohlfahrtsverbände im Kreis Wesel hatten sich im Januar für die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen eingesetzt.

Das sind die Kosten

Die Kosten für die Aufnahme eine unbegleiteten Minderjährigen liegen bei 60.000 Euro im Jahr. In den bisherigen Verfahren wurden den Kommunen diese Kosten erstattet. Mit dem Beschluss, weitere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen, soll die Bundesregierung auch aufgefordert werden, „eine grundsätzliche Entscheidung für die Aufnahme eines Kontingents von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Griechenland zu treffen und ein geregeltes Verfahren zur geordneten Zuweisung in die aufnahmebereiten Kommunen zu entwickeln“ und somit auch die Finanzierung zu sichern.

>>Hintergrund

Insgesamt leben 400 Flüchtlinge mit Anspruch auf Asylleistungen in Dinslaken. In der Fliehburg sind darüber hinaus noch 300 Plätze frei - bei einer Zweierbelegung. Auch eine Dreierbelegung ist laut Stadt möglich.

Am Montag, 2. März, 17 Uhr, diskutiert der Jugendhilfeausschuss das Thema erstmals.