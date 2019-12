Weihnachtliche Lieder erklingen auch an diesem Wochenende in der Hiesfelder Dorfkirche.

Veranstaltungskalender Dinslaken, Voerde, Hünxe: Hier ist am Wochenende was los!

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Das bietet das letzte Wochenende vor dem Weihnachtsfest in Dinslaken, Voerde und Hünxe: weihnachtliche Konzerte und Folk am Fierten.

Weihnachten steht vor der Tür, die letzten Vorbereitungen fürs Fest daheim laufen auf Hochtouren. Entsprechend wird es in den Veranstaltungssälen ruhiger. Doch es gibt ein paar Veranstaltungen, die gehören zu den Tagen vor Weihnachten dazu wie Plätzchen backen und Plätzchen naschen. Hier unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 21. bis 22. Dezember.

Hier spielt die Musik!

Seit über 40 Jahren lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hiesfeld am Vorabend des vierten Advents zu einem festlichen Konzert in der Dorfkirche Hiesfeld ein. Die Chöre der Gemeinde, das collegium musicum hiesfeld, der Posauenenchor sowie Solisten aus der Kirchengemeinde singen und spielen am Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr Werke alter und neuer Meister. Im Mittelpunkt steht die Adventskantate „Wie soll ich dich empfangen“ von Dietrich Buxtehude, die Gesamtleitung des Konzerts hat Kirchenmusiker Rainer Winzen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte für die Kirchenmusik der Gemeinde gebeten.

Pont Neuf spielen bei Maaß. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Und auch das gehört seit gefühlt Jahrhunderten zum letzten Wochenende vor Weihnachten dazu. Die Kneipen kamen und gingen, die Lieder von Volker Bellingröhr, Thomas Baumann und Stefan Lücking bleiben. Als Pont Neuf spielen sie Musik aus sieben Jahrhunderten in sieben Sprachen. Und da nur Molly Malone, aber nicht Finnegan gestorben ist, so fliegen die Whiskygläser auch jetzt wieder beim „Folk am Fierten“ am Sonntag, 22. Dezember, um 11.33 Uhr in der Gaststätte Maaß am Neutor in Dinslaken.

Wer sich am 4. Advent schon einmal für Weihnachten einsingen möchte, ist beim Offenen Adventssingen der Kath. und Ev. Kirchengemeinden in St. Vincentius Dinslaken richtig. Am Sonntag um laden der Kirchenchor St. Vincentius, der Dinslakener Bach-Chor und der Madrigalchor Dinslaken gemeinsam mit dem Bläserkreis Stadtmitte und Schülerinnen und Schülern des OHG zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein.

Das auch noch!

Der Neutor-Weihnachtsmarkt lädt auch an diesem Wochenende zu einem Bummel unter dem Sternenhimmel an. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der Weihnachtsmarkt vor der Neutor-Galerie ist am Freitag und Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag, 20. Dezember, stehen um 17 Uhr die „kecken Kiebitze“ auf der Bühne, um 18.30 Uhr sorgt die Band Kärnseife für Party. Am Samstag, 21. Dezember singt um 19 Uhr Olaf Henning seine Schlager, ein Nachwuchstalent heißt ab 18 Uhr die Stimmung vor. Am Sonntag, 22. Dezember, tritt um 18 Uhr Playa Rouge auf.

Wem der Budenrummel in den Städten zu laut und turbulent ist, der kommt am 21. und 22. Dezember zu den „Budenfeen“ beim Weihnachtsbaumverkauf (ab 8.30 Uhr) der Freiherr von Nagell’schen Forstverwaltung in Gartrop. Dort kann man jeweils ab 10 Uhr unter anderem Glühwein nach eigener Rezeptur, selbstgebackenen Kuchen und Schmalzschnittchen erwarten. Der Erlös wird dem Kinderheim Drevenack und dem Verein Gänseblümchen Voerde gespendet, die auch mit einem Grillstand und einer Verlosung vertreten sind. Des weiteren wird ein Stand mit Wildspezialitäten zu einem kleinen gemütlichen vorweihnachtlichen Beisammensein beitragen.