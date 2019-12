Der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde beginnt am Freitag.

Veranstaltungskalender Dinslaken, Voerde, Hünxe: Hier ist am Wochenende was los!

Moonshiners. Das bietet das Wochenende in Dinslaken, Voerde und Hünxe: Weihnachtliches, gespielt, gesungen oder erzählt, Weihnachtsmärkte und eine Prise Humor.

Vorweihnachtliches an allen Orten bestimmt die Veranstaltungen von Freitag bis Sonntag.

Hier spielt die Musik

Gemeinsames Singen im Advent. Dazu lädt der Quartettverein gemeinsam mit dem Männerchor Voerde und den Sorelle Bel Canto am Freitag, 13. Dezember, um 18,30 Uhr in der Dorfkirche in Dinslaken Hiesfeld ein. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Irische Musik ist immer ein Fest. Und so gestalten die am Freitag um 20 Uhr in der ev. Stadtkirche in Dinslaken ein besonderes adventliches Konzert mit weihnachtlichen Liedern von der grünen Insel. Der Eintritt ist frei, am Ende wird um eine Spende gebeten.

Blechspielzeuch bittet zum Weihnachtskonzert. Foto: Heiko Kempken / Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Unter dem Motto „Die wunderbarste Zeit ist nah“ laden der Frauenchor Mehrum, der Projektchor und der Flötenkreis Spellen zum Adventskonzert am Samstag, 14. Dezember, um 17 Uhr in der Ev. Kirche Götterswickerhamm. Die Chöre werden von Judith Freikamp (Sopran), Anja Steimann (Mezzosopran, Altflöte) und Anneliese Freikamp (Klavier) unterstützt. Die Gesamtleitung übernehmen Anja Steinmann und Judith Freikamp. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro

Das Dinslakener Ensemble Blechspielzeuch spielt am Samstag um 18 Uhr im Dachstudio Dinslaken bekannt-unterhaltsamen Melodien der amerikanischen Vorweihnachtszeit im Arrangement von Ensembleleiter Markus Felden. Der Eintritt kostet 10 Euro, erm. 8 Euro.

„Lametta-Leuchten“ präsentieren die Ehrenamtlichen vom Theater Halbe Treppe auf der Teerstraße 2 in Lohberg am Samstag um 19.30 Uhr. Countrymusik aus dem alten und neuen Wilden Westen Amerikas ist das Markenzeichen der Flophouse String Band, die am Samstag im Yukon Saloon auf der Lantestr. 51 im Gewerbegebiet Dinslaken-Süd auftritt. Einlass ist um 19 Uhr.

Der dritte Advent an der Burg beginnt am Freitag. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

In zwei Weihnachtskonzerten des spielt die Pianistin Ran Jia in der Alten Rentei von Schloss Gartrop Musik von Bach, Mozart, Debussy und Rosenblatt. Es gibt noch Karten für den Termin am Samstag um 17 Uhr über die Internetseite www.klavierfestival.de, das Konzert am Sonntag ist ausverkauft.

Das Ensemble „Stimmbruch“ und das Duo „WinDo“-Strings laden ein zu ihrem festlichen Adventskonzert am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr in die kath. Pauluskirche in Voerde. Der Eintritt ist frei, im Hut wird gesammelt.

„Lassen Sie sich nicht berieseln, werden Sie aktiv und singen selbst!“ Das ist das Motto des Adventssingens am 3. Adventssonntag, 15. Dezember, ab 16.30 Uhr vor der Herz-Jesu-Kirche in Oberlohberg. In der Pfarrkirche St. Albertus Magnus in Hünxe Bruckhausen gibt der gemischte Chor Bucholtwelmen unter der Leitung von Hans Dieter Rohde um 18 Uhr sein Adventskonzert.

Das wäre ja gelacht!

Zu spät ist es für alle, die jetzt noch Interesse an „Echt jetzt“ im Dachstudio haben. Der Auftritt am Sonntag, 15. Dezember, um 19 Uhr ist ausverkauft.

So ein Theater!

Die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens erzählt die Komödie Am Altmarkt für Menschen ab fünf Jahren am Samstag, 14. Dezember, um 15.30 Uhr in der Aula des OHG auf der Hagenstraße in Dinslaken. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Das auch noch!

Zum dritten Mal findet der Weihnachtsmarkt statt. Ein stimmungsvolles und feines Programm spricht Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen im Burginnenhof des Rathauses Dinslaken an. Geöffnet ist der kleine, feine Markt am Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Top Act des Weihnachtsmarkts vor der Neutor Galerie ist am Samstag um 19 Uhr Michael Holm.

Der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Voerde mit vielen Ständen und großem Bühnenprogramm ist am Freitag von 14 bis 22.30 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.