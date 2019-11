Dinslaken: Verdienstorden für Werner Irion

Werner Irion ist zutiefst gerührt, ihm kommen die Tränen, als der stellvertretende Landrat Josef Devers ihm gestern im Rathaus den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ans Revers hängt. Mit Gesten drückt er seine Dankbarkeit aus, die ein Gebärdensprachdolmetscher den Gästen übersetzt. Denn Werner Irion ist gehörlos, seit seinem dritten Lebensjahr schon. Das aber habe ihn nie daran gehindert, alle seine Kräfte für seinen Beruf, für seine Familie und nicht zuletzt für gehörlose Menschen in Afrika einzusetzen, so Devers in seiner Ansprache.

Töchter, Schwiegersöhne, die Enkel und viele Freunde und Wegbegleiter waren anwesend, als Irion die hohe Auszeichnung erhielt. „Der Saal hätte nicht gereicht, wenn wir alle eingeladen hätte, die Werner Irion wichtig sind“, so Devers. „Er musste seine Liste drastisch kürzen. Sie alle, die hier versammelt sind, sind also demnach die allerliebsten Menschen“, lockerte der stellvertretende Landrat die Stimmung auf und wandte sich sogleich an die Enkel: „Ihr wisst doch, was für einen tollen Großvater ihr habt?“ Kollektives Nicken.

Werner Irion wurde 1939 in der heutigen Ukraine geboren, schon als Kleinkind verschlug es ihn und seine Familie nach Deutschland. Im Alter von drei Jahren verlor Werner Irion durch eine Erkrankung sein Gehör, besuchte in Osnabrück zunächst die Gehörlosenschule und lernte dann Maschinenschlosser und Schweißer. In späteren Jahren zog er nach Dinslaken, wurde hier bei der Lebenshilfe aktiv, engagierte sich in der evangelischen Kirche, war Laienprediger für Gehörlose, brachte sich als Betreuer behinderter Menschen ein.

Nur fünf Prozent aller Gehörlosen finden eine Arbeit

1991 reiste Werner Irion erstmals nach Afrika, um sich in Eritrea, Äthiopien, Tansania und Uganda ein Bild der Lebenssituation gehörloser Menschen zu machen, die dort ausgegrenzt werden. Nur fünf Prozent aller Gehörlosen finden eine Arbeit, sind ansonsten auf die Hilfe durch Verwandte angewiesen. Ihn ließen diese Eindrücke nicht mehr los. Werner Irion half, spendete aus seinem Privatvermögen erhebliche Summen und wurde zum „Schrecken aller Leergutannahmen“, so Devers.

Denn Irion sammelt Einwegpfandflaschen für Äthiopien, rund 3500 Euro kamen bereits zusammen. Für 100.000 Euro aus dem Erbe seiner verstorbenen Eltern hat er in Äthiopien Grundstücke gekauft, hat drei Gemeindehäuser errichten lassen, einem jungen Äthiopier das Theologiestudium finanziert und unterstützt ihn nun bei seiner Arbeit als Pfarrer.

80-Jähriger kümmert sich um die Belange hilfloser Menschen

Unermüdlich kümmert sich der 80-Jährige, der seit kurzem in Mülheim lebt, um die Belange der hilflosen Menschen. Für dieses außergewöhnliche Engagement nun wurde Werner Irion mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. „Ich habe lernen müssen, wie gut Gehörlose vernetzt sind, welche Hilfsbereitschaft von ihnen ausgeht, eine Hilfsbereitschaft wie ich ihn mir von der Gesellschaft wünschen würde“, sagt Josef Devers.

Auch Thomas Groß, stv. Bürgermeister, dankt dem Preisträger für sein bewundernswertes Engagement und seine Vorbildfunktion.

Den Verdienstorden, erklärte Josef Devers, gibt es in zwei Versionen. „Den großen trägt man nur zu besonderen Anlässen, der kleine beiliegende kann täglich am Revers getragen werden.“ Rund drei Jahre dauert es von der Antragstellung bis zur Verleihung. „Die Verleihung eines solchen Ordens kommt einem Ritterschlag gleich“, so Devers, „und wird daher sorgfältig geprüft.

Eingereicht hatte den Antrag sein Freund und Weggefährte Gerhard Ehrenreich, der sich, ebenfalls gehörlos, für Menschen mit Behinderungen einsetzt.