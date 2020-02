Dinslaken: Unbekannte erbeuteten von Voerder ein Smartphone

Einem 21-jährigen Mann aus Voerde wurde am Samstagmorgen in Dinslaken das Smartphone geraubt.

Dinslaken. Unbekannte haben einem 21-jährigen Mann aus Voerde am frühen Samstagmorgen in Dinslaken ein Smartphone entrissen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben von einem 21-jährigen Mann aus Voerde am vergangenen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr ein Smartphone erbeutet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Voerder lief über die Wielandstraße in Richtung Bahnhof, als ihn in Höhe einer Pizzeria ein Unbekannter ansprach und nach dem Weg zur Innenstadt fragte.

Voerder wurde plötzlich von hinten umklammert und festgehalten

Als der 21-Jährige dem Mann auf dem Smartphone den Weg zeigen wollte, umklammerte ihn plötzlich ein weiterer Unbekannter von hinten und hielt ihn fest. Anschließend rissen ihm die Männer das Smartphone aus der Hand und rannten in Richtung Bahnhof davon. Der erste Täter ist etwa 1,90 Meter groß, ca. 35 Jahre alt, schlank, dunkelhäutig und hat schwarze Haare. Der Unbekannte trug eine dunkle Hose und eine Lederjacke. Der Mann sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise an die Polizei in Dinslaken, .