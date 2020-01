Dinslaken. Anmeldungen für die Niederrhein-Meisterschaft für Gesellschaftskegelklubs sind ab sofort möglich. Wieder organisiert Lothar Senf das Turnier.

Dinslaken: Traditionsreiches Turnier mit drei Spieltagen

Der perfekte Wurf, alle Kegel fallen und die Höchstpunktzahl ist erreicht. In die Vollen heißt es wieder Ende Februar und Anfang März auf der Kegelbahn der Eissporthalle. Dann treten auf den Bahnen hoffentlich viele Klubs bei der Niederrhein-Meisterschaft für Gesellschaftskegelklubs an.

Wieder organisiert Lothar Senf vom Verein Dinslakener Sportkegler das traditionsreiche Turnier. Ausgetragen wird die Meisterschaft an drei Spieltagen: An den Samstagen, 29. Februar und 7. März, jeweils von 14.30 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 8. März, von 9.30 bis 18.30 Uhr in den drei Sparten Männer, Frauen und gemischte Klubs.

Neue Klubs starten in der untersten Gruppe

Auch in diesem Jahr gibt es drei Spieltage. Foto: Heinz Kunkel / FUNKE Foto Services

Wie in den Vorjahren wird wieder in verschiedenen Kategorien – Frauen, Männer und Gemischte Klubs – gespielt. Die Teilnehmer werden dafür in Gruppen bis zu maximal zehn Teams spielen. Dabei spielt auch das Abschneiden im Vorjahr ein Rolle. Denn es gibt Auf- und Absteiger. Die Einteilung erfolgt nach den Ergebnissen bei der letztjährigen Niederrhein-Meisterschaft. Alle neuen Klubs starten bei ihrer ersten Teilnahme in der untersten Gruppe. Wer in den unteren Gruppen am Ende des Turniers auf Platz eins steht, steigt in die nächst höhere Gruppe auf.

Die besten sechs Ergebnisse zählen

Stadtmeister jeder Klubart wird der beste Klub aus der 1. Gruppe. Teilnahmeberechtigt ist jeder Gesellschaftskegelklub. Nicht aber Mitglieder, die dem DKB (Sportkegler) oder einer Betriebssportgruppe aktiv angehören. An der Meisterschaft können alle Klubmitglieder teilnehmen, für das Endergebnis zählen nur die besten sechs Ergebnisse.

Bei den gemischten Teams werden nur die drei besten Frauen und die drei besten Männer gewertet. Gemischte Klubs und Frauenklubs machen zweimal zehn Wurf in die Vollen, Männerklubs 20 Wurf in die Vollen und 20 Wurf Abräumen.

Ab sofort können sich Klubs anmelden

Vereine, die bei der Niederrhein-Meisterschaft für Gesellschaftskegelklubs, die von der NRZ präsentiert wird, antreten wollen, können sich ab sofort bei Lothar Senf melden. Er ist telefonisch unter 02064/52544 oder per Mail unter lothar.senf@t-online.de zu erreichen.