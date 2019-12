Dinslaken. Die Stadt ist gegen die beantragte erneute Umbenennung der Kathrin-Türks-Halle in Stadthalle. Der Name erschwere den Start nach der Sanierung.

Stadt Dinslaken: Der Name „Stadthalle“ ist „angestaubt“

Die Stadthalle soll weiter Kathrin-Türks-Halle heißen. Diese Meinung vertritt die Stadtverwaltung Dinslaken und erteilt der Offensive Dinslaken damit eine Absage. Diese hatte beantragt, den Namen wieder in Stadthalle umzuändern.

2002 wurde die Stadthalle zur Kathrin-Türks-Halle

Die Halle wurde 1973 zum 700-jährigen Stadtjubiläum eröffnet – als Stadthalle. 2002 erst wurde sie auf Antrag der CDU nach der Intendantin der Burghofbühne benannt und von der Stadt- zur Kathrin-Türks-Halle. Zumindest auf dem Papier. Bis 2009 prangte noch in großen Lettern „Stadthalle“ an der Fassade, auch Straßenschilder wiesen weiterhin den Weg zur „Stadthalle“. Schon damals beantragte die UBV, die Umbenennung rückgängig zu machen und statt dessen den Saal des Ledigenheims zum „Kathrin-Türks-Saal“ zu machen. Dort habe die Karriere der Intendantin begonnen. Der Antrag wurde damals abgelehnt, die Lettern an der Halle vor fast genau 10 Jahren, am 17. Dezember 2009, ausgetauscht.

Offensive Dinslaken: Stadthalle ist einprägsamer

Bis heute, so argumentiert die Offensive Dinslaken, wisse immer noch nicht nicht jeder, wer Kathrin Türks gewesen sei – aber „jeder weiß, was mit dem Namen Stadthalle gemeint ist“. Dieser sei „einschlägiger, einprägsamer und kürzer“, findet die Offensive Dinslaken.

Stadtverwaltung: Der Name Stadthalle ist „angestaubt“

Die Stadtverwaltung hält den Namen allerdings für zu unmodern. Veranstalter würden mit dem „alleinstehenden Begriff Stadthalle“ ein „leicht angestaubtes Image“ assoziieren, findet die Stadtverwaltung und bezieht sich dabei auf ein Interview mit dem Geschäftsführer der Stadthalle Hagen, die aus diesem Grund seit 2015 „Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen“ heißt. Die Aufgabe, die Kathrin-Türks-Halle nach der Wiedereröffnung nach fünfjähriger Sanierungszeit am Markt zu platzieren, stelle „eine große Herausforderung dar. Diese Anstrengungen sollten durch eine Umbenennung der Halle in ‘Stadthalle Dinslaken’ nicht unnötig erschwert werden.“

Bezeichnung habe sich eingeprägt

Im übrigen hätten sich der Name Kathrin-Türks-Halle und die Abkürzung KTH in der Bevölkerung „durchaus eingeprägt“, es sei „eine hohe Identifikation der Bezeichnung mit dem Veranstaltungsort festzustellen.“ Möglicherweise sei die Person Kathrin Türks „bei manchen Bürgerinnen und Bürgern nicht bekannt“ – es solle aber an in der Halle „auf die Namensgeberin und deren Verdienste um die Kultur in Dinslaken hingewiesen“ werden, so die Stadtverwaltung, die daher vorschlägt, den Antrag abzulehnen.

Der Stadtrat diskutiert das Thema in seiner Sitzung am Dienstag, 17. Dezember, 18 Uhr, im Rathaus.