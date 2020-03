Während die Stadtverwaltung überlegt, den Schulstandort Goethestraße aufzugeben, möchte die SPD-Ratsfraktion, dass dort für die Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) in eine zweite Lehrküche investiert wird. Zudem fordert sie eine zügigere Umsetzung des Digitalpaketes.

Die SPD möchte gerne, dass in einem Klassenraum der Goetheschule eine zweite Lehrküche eingerichtet wird. Die Planung und die erforderlichen Kosten soll die Verwaltung bis zur nächsten Sitzungsfolge ermitteln und dem Rat zur Beschlussfassung vorlegen.

Nicht als Schwerpunktschule vorgesehen

Aus Sicht der SPD ist der Bedarf vorhanden. Wie berichtet, setzt sich die Schule für den Erhalt der Dependance an der Goethestraße ein. Allerdings lasse sich dort aus Gründen des Denkmalschutzes keine Barrierefreiheit herstellen. Sie werde seitens der Schule an diesem Standort für nicht erforderlich gehalten, heißt es in dem Antrag der SPD. Denn die Gesamtschule sei nicht als Schwerpunktschule für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen vorgesehen und andere weiterführende Schulen erfüllten die entsprechenden Voraussetzungen.

Die SPD greift auch die Sporthallensituation an der EBGS auf. Bis zur Fertigstellung der neuen Sporthalle an der Hagenstraße soll der Umfang der Bustransporte zu den beiden weiter entfernten Sporthallen für die EBGS-Schüler nach Möglichkeit reduziert werden. Dazu sollte zeitnah eine Abstimmung mit den anderen Schulen in der Innenstadt erfolgen.

„Als Ersatz für die marode Sporthalle der EBGS auf dem Gelände an der Scharnhorststraße wird derzeit die 3-fach- Sporthalle an der Hagenstraße errichtet. Die Planung erfolgte in enger Abstimmung mit der EBGS“, so die SPD. Bis zur Fertigstellung der Halle werden Schülerinnen und Schüler der EBGS mit dem Bus zum Sportunterricht in die Douvermannhalle und in die Sporthalle im GHZ gefahren. Dies verringert die für den eigentlichen Sportunterricht verfügbare Zeit. Mit den anderen Schulen in der Innenstadt soll daher abgestimmt werden, ob die Belastungen gleichmäßiger verteilt werden können.

Damit man bei der Umsetzung des Digitalpaktes zügiger vorankommt, sollte ein zwischen den Schulen und der Stadt abgestimmtes Medienentwicklungskonzept vorgelegt werden. Darin sollte die geplante Ausstattung auf der Grundlage einheitlicher Standards beschrieben werden.

Fördermittel sind zeitnah abzurufen

Dazu gehöre auch ein Zeitplan, der den Aufbau und die Wartung sowie die erforderlichen finanziellen Mittel beinhaltet. Zudem fordert die SPD, dass an allen Schulen, die bisher noch nicht mit einem leistungsfähigen WLAN ausgestattet sind, dies schnellstmöglich realisiert werde. Dazu seien die Fördermittel aus dem Digitalpakt zeitnah abzurufen.

Einheitliche Standards

Für modernen Unterricht seien eine zeitgemäße digitale Infrastruktur und Ausstattung sowie ein leistungsfähiger Breitbandausbau ebenso wichtig wie Lehrerinnen und Lehrer, die im Umgang mit digitalen Medien qualifiziert sind. Da an den sanierten Schulen bereits alle Voraussetzungen für die Digitalisierung geschaffen worden seien, gelte es nun, die übrigen Schulen, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt saniert werden, auf den entsprechenden Stand zu bringen.

„Dazu gehört die Ausstattung mit leistungsfähigem WLAN sowie die Bereitstellung digitaler Endgeräte auf der Grundlage eines einheitlichen Standards für die Grundschulen und die weiterführenden Schulen im Rahmen des Digitalpaktes“, heißt es in dem SPD-Antrag.