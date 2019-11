Dinslaken: Metal-Party mit Pop-Klassikern für alle

Dinslaken. Twenty Summers Left rocken für jede Zielgruppe. Bei Stadtfesten und am 29. Februar 2020 in der Werkhalle im Walzwerk in Dinslaken.

Eddy Ostra reicht Al Hitz die alte LP herüber. Repression, „Animal Raw“, erschienen 1988. Was sofort ins Auge springt ist das Foto auf der Rückseite: Die Dauerwellen! „Das waren gar keine echten, gibt Al zu, nur Wasserwellen. Mit Ausnahme der Haarpracht von Frontman Justy Gast. „Ich hatte wirklich eine Dauerwelle“, sagt der Mann, dessen Frisur man heute als tendenziell gegenteilig zu früher bezeichnen könnte. Aber die Lederhose auf dem Foto, die habe er bis heute im Schrank hängen.

Dabei gibt es etwas viel wichtigeres, was geblieben ist, und dies ist auch der Grund für das Treffen mit Eckhard „Eddy“ Ostra, Alexander „Al“ Hitz, Jörg „Justy“ Gast, Thomas „Rutte“ Ruttkowski und Sven „Bon“ Möhle. Es ist die Liebe zur Musik, konkret zum Metal. Zusammen mit den Briten Wayne und Jason Banks , sind sie Twenty Summers Left. Eine Metalband, eine Partyband, das Phänomen, das bei seinem allerersten Auftritt im letzten Sommer gleich am Samstagabend zur Hauptzeit den Neutorplatz rockte und – Jörg Springer und die You-Tube-Videos bestätigen dies – diesen mit bislang nicht dagewesenen Besucherzahlen bei den Din-Tagen füllte.

Rutte, Justi und Sven – „die drei besten Sänger am Niederrhein“

Wie machen die das? „Also erst einmal vereinen wir mit Rutte, Justi und Sven die drei besten Sänger am Niederrhein“, erklärt Eddy und stellt auch gleich klar, dass er damit nicht allein die Gesangsqualitäten, sondern die Bühnenpräsenz meint. Denn Twenty Summers Left ist eine Partyband, gegründet, um bei Stadtfesten und vergleichbaren Festivals für querbeet die Menge zu begeistern. Alter und sogar Musikgeschmack sind egal. Denn auch wenn der Stil von Twenty Summers Left Metal ist, die Stücke sind es nicht. Waren es wenigstens so lange nicht, bis sich die Band ihrer annahm: „Pop Classics rocked up“, wie es auf dem Plaket zum zweiten Konzert am Samstag, 29. Februar heißt, trifft das Konzept auf den Punkt.

Was haben „Pokerface“ und „Mamma mia“, „Video killed the Radio Star“ und „Rock me Amadeus“ gemein? Hits sind es, Lieder die man sofort mitsingen kann, auch wenn sie nicht jedermanns Sache sind. Doch geht man der Song-Substanz auf den Grund, merkt man, dass diese Hits funktionieren, weil sie gut sind. Und in dieser Hinsicht machen Twenty Summers Left Qualitätskontrolle. Denn wenn sie sich der genannten Titel annehmen und sie metalmäßig bearbeiten, haben sie anschließend das Ausgangsmaterial keineswegs zerlegt, verbogen oder gar parodiert, sondern das hervorgeholt, was, um es mal mit Schiller zu sagen, „die Mode streng geteilt hat“. Und für derart arrangierte Partykracher verbiegen sich dann auch weder die gestandenen Metalmusiker von Messiah’s Kiss noch der soulig-funkige Rutte.

Idee zur Party-Coverband entstand im Sommer 2016 bei einer Gartenparty

Die Idee zur Party-Coverband entstand im Sommer 2016 bei einer Gartenparty von Justy. Messiah’s Kiss hatte einen Depeche Mode-Titel im Repertoire, der bei vielen gut ankam. Geht da nicht noch mehr? Mit Rutte (The Carringtons, Johnny’s Leidenschaft) Sven (Mottek) stießen Sänger zum Projekt dazu, die wissen, wie man Stimmung im Publikum macht. Spaß als Ansporn. Eher Zufall war der Name der Band. „Iris Berben sprach in einem Interview davon, dass sie vielleicht noch 20 Sommer hätte, ich fand, das sei ein super Bandname“, so Justy.

30 Titel haben Twenty Summers Left inzwischen im Repertoire, geprobt wird auf eingespielten Tonspuren, da die Banks-Brüder immer erst kurz vor den Auftritten aus Großbritannien einreisen können.

So auch für den Abend am 29. Februar in der Werkhalle. Ein Clubkonzert, das vom Konzept her also etwas aus dem Rahmen sticht. „Aber nach dem Auftritt bei den Din-Tagen haben wir das Gefühl, dass es Fans gibt, die uns sehe wollen“, so Eddy.