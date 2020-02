Dinslaken: Kreisverkehr könnte Ampelkreuzung ersetzen

Bei der Jahresumfrage, die der Einzelhandelsverband jetzt durchgeführt hatte, war auch das Parken ein Thema. Für Dinslaken stellt der Verband fest, dass mit der Neutor-Galerie in der Innenstadt rund 400 Einstellplätze hinzugekommen sind. Aber nicht nur dort können Besucher der City ihre Autos abstellen. „Erfreulich ist auch, dass seit Dezember 2017 wieder weitere 234 Stellplätze zur Verfügung stehen“, so Joachim Vogel, Vorstandsmitglied im Verband. Mit der Tiefgarage unter dem Stadtpark sei wieder eine citynahe Parkmöglichkeit gegeben, was insbesondere das Altstadtquartier befruchten dürfte.

Dennoch sehen die Verantwortlichen beim Einzelhandelsverband noch Verbesserungsmöglichkeiten: Immerhin gehöre es zum Pflichtpaket eines funktionierenden Mittelzentrums ein Park-Leit-System vorzuhalten, wie Andreas Eickhoff, Beiratsmitglied im Handelsverband, weiter anführte. Es wäre nicht nur ein Orientierungsvorteil, sondern es könnten auch unnötige Park-Such-Verkehre vermieden werden.

In wenigen Städten des Verbandsgebietes lägen Gewerbegebiete und Innenstadthandel so nah beieinander, so Eickhoff. Hier böte sich an, die begonnene Vernetzung zu vertiefen und in Abstimmung mit dem Cityhandel und unter Berücksichtigung des Einzelhandelskonzeptes über fachmarktorientierte Ansiedlungen anzudenken. Dazu würde auch gehören, dass die Verkehrsanbindung in Richtung Innenstadt optimiert werden müsste. Man könne täglich sehen, welcher Verkehrsbelastung die Kreuzungsbereiche Hans-Böckler-Straße/Karl-Heinz-Klingen Straße bzw. Hans-Böckler-Straße/Hünxer Straße ausgesetzt wären. „Nach wie vor könnten wir uns vorstellen, dass dort ein Kreisverkehr positive Auswirkungen hat“, so Eickhoff, der in diesem Zusammenhang an frühere Pläne erinnert, dort einen Kreisverkehr einzurichten. Erst so könnten sich die beiden „Magnete anziehen“ und nicht „abstoßen“.