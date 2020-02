Dinslaken: Kita Hagenstraße wird um fünfte Gruppe erweitert

Was schon die Mitglieder von Jugendhilfe- und Bauausschuss am Dienstagnachmittag einstimmig empfohlen hatten, haben die Ratsmitglieder nur zwei Stunden später beschlossen: Die noch im Bau befindliche Kita an der Hagenstraße in Dinslaken wird um eine Gruppe erweitert.

Wie berichtet, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, den anfangs auf vier Gruppen ausgelegten Kindergarten sofort um eine fünfte Gruppe aufzustocken, um so weitere benötigte Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder (U3) zu schaffen.

Versorgungsziel liegt mittlerweile bei 45 Prozent

Diese würden dringend benötigt, betonte Sozialdezernentin Christa Jahnke-Horstmann in der Sitzung. Während man vor einigen Jahren noch davon ausgegangen sei, dass eine Versorgungsquote von 30 Prozent bei U3-Kindern reiche, strebe man nun ein Versorgungsziel von 45 Prozent an.

Dafür seien neben der Erweiterung der Kita Hagenstraße weitere Maßnahmen geplant: Bereits erweitert um eine fünfte Gruppe wurde zum Jahresbeginn die Kita Dickerstraße im P-Dorf, die Kita Riemenschneiderstraße wurde um zwei Gruppen vergrößert. Auch an den Kitas Rotbach- und Averbruchstraße, Hühnerheide und St. Franziskus Altenheim sind Erweiterungen geplant.

>> Ebenfalls beschlossen hat der Rat die Gründung der Biowärme Dinslaken GmbH, der Hünxer Bioenergie GmbH und der DinEis GmbH.