Dinslaken: GHZ-Gymnasium zieht wohl in fünf Jahren um

Das Gymnasium im GHZ (Gustav-Heinemann-Schulzentrum) in Hiesfeld wird voraussichtlich zum Schuljahr 2024/25 von der Nord- auf die Südseite der Kirchstraße umziehen.

Das Gebäude, in dem noch bis zum Schuljahr 2022/23 Jahrgänge der GHZ-Realschule lernen werden (die NRZ berichtete), soll nach aktuellen Plänen der städtischen Sanierungsgesellschaft Prozent dann zwei Schuljahre leer stehen und komplett saniert werden können. Auch einen neuen Anbau soll das künftige Gymnasiumsgebäude an der Kirchstraße 50 erhalten.

Erst Sanierung, dann Umzug

„Während dieser zweijährigen Bauphase wird auf der Südseite überhaupt kein Schulbetrieb stattfinden, so dass das Gebäude innen wie außen ein völlig neues Gesicht bekommt, bevor das Gymnasium dort einzieht“, betont Daniel Tiszay, der neuer Chef am GHZ-Gymnasium ist.

Daniel Tiszay ist neuer Schulleiter am GHZ-Gymnasium in Dinslaken-Hiesfeld. Foto: Heiko Kempken / FFS

Wie er der NRZ erzählt, habe es Verwirrung bei einigen Eltern gegeben. Manche hätten befürchtet, dass der Umzug des GHZ-Gymnasiums schon früher oder in mehreren Abschnitten durchgeführt würde. Dem, betont Tiszay, ist nicht so.

Politik muss Pläne erst beraten und beschließen

Die Pläne der Prozent GmbH – die natürlich erst in der Politik beraten und beschlossen werden müssen – ermöglichten dem GHZ-Gymnasium, „vollständig als Schule umzuziehen in ein dann komplett fertig saniertes und in Teilen neu errichtetes Gebäude“, sagt er.

In der Ausstattung ähneln könnte das neue Gebäude fürs GHZ-Gymnasium laut Tiszay beispielsweise dem der Sekundar- oder Bruchschule. Beide Schulen haben Vertreter des GHZ-Gymnasiums und der neuen Gesamtschule Hiesfeld am Dienstag mit Vertretern der Stadt und der Prozent GmbH besichtigt.

>> Eltern und angehende Fünftklässler, die mehr über den geplanten Umzug in fünf Jahren und das GHZ-Gymnasium erfahren sowie mit der Schulleitung ins Gespräch kommen möchten, können dies am Freitag, 10. Januar. Das GHZ-Gymnasium bietet dann von 15.30 bis 18 Uhr einen Nachmittag der offenen Tür an – im aktuellen Gebäude an der Kirchstraße 63.