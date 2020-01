Dinslaken: Für sozialdemokratische Frauen bleibt viel zu tun

„Starke Frauen – starke Demokratie“ lautet das Motto der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) der SPD in Dinslaken – dass sie diese Worte mit Leben füllen und sich engagiert dafür einsetzen, wurde auch am Samstagvormittag bei ihrer Konferenz im Haus Eppinghoven an der Rotbachstraße deutlich. Neben der Wahl des neuen Vorstandes ging es um die Situation von Frauen in der Politik. Zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte Liedermacherin Kordula Völker mit poetischen und politischen Liedern für die musikalische Untermalung.

Die scheidende Vorsitzende Maria Fütterer freute sich über die gut gefüllten Plätze im Saal. „Wir wollten der Dinslakener SPD ein weiblicheres Gesicht geben. Das ist uns gelungen. An uns Frauen kommt keiner mehr vorbei“, stellte sie mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre seit der Neugründung der Dinslakener AsF fest. Außerdem würden in diesem Jahr mehr Frauen bei der Kommunalwahl antreten als beim vergangenen Mal.

Bisherige Stellvertreterin zur neuen Vorsitzenden gewählt

Doch auch an der Spitze der AsF selbst tat sich am Samstag etwas: Die Konferenz wählte die bisherige Stellvertreterin Kristina Grafen einstimmig zur neuen Vorsitzenden und auch Birgit Roßbach-Dorbandt erhielt als neue Stellvertreterin alle 21 Ja-Stimmen der anwesenden Genossinnen. Schriftführerin ist Susanne Gülzau, Regina Depta übernimmt den Posten der stellvertretenden Schriftführerin. Maria Fütterer wurde zur Ehrenvorsitzenden ernannt. „Ohne dich gäbe es die AsF Dinslaken nicht“, betonte Kristina Grafen die Rolle ihrer Vorgängerin. Die neue Vorsitzende freut sich nun auf ein „arbeitsreiches und spannendes Wahljahr“ und forderte ihre Mitstreiterinnen auf, sich an den anstehenden Bürgerforen zu beteiligen, damit das Wahlprogramm der SPD weiblicher wird.

Aufmerksam lauschende Gäste und SPD-Frauen während der AsF-Konferenz im Gambrinus Haus Eppinghoven. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Die AsF ist für Grafen „eine wichtige Arbeitsgemeinschaft in der Partei“, es sei wichtig, sich zusammenzuschließen und mit einer starken Stimme zu sprechen, damit mehr Posten mit Frauen besetzt würden. Die 31-Jährige möchte künftig auch mehr Frauen in den 30er und 40er Jahren ansprechen, denn diese Altersgruppe mit ihren Interessen fehle bisher bei der AsF. Außerdem sei der Aspekt Frauen und Arbeit ein großes Thema, ergänzt Birgit Roßbach-Dorbandt. Kinderbetreuung, Bildung und Gesundheit sind ebenfalls Bereiche, in die sich die Arbeitsgemeinschaft einbringen und in denen sie sich engagieren möchte. Die Auflage, dass eine Frau, die etwas erreichen möchte, besser sein muss als ein Mann, war für die stellvertretende Vorsitzende einst der Antrieb, in die SPD einzutreten.

Geschlechterquote ist immer noch nötig

Dass es auch heute noch in Sachen Gleichstellung genug zu tun gibt, wurde in den Grußworten und im Vortrag von Azra Zürn, Vorsitzende AsF Region Niederrhein, deutlich. „Ohne die AsF läuft keine Gleichstellung“, machte Zürn klar, die Geschlechterquote sei immer noch nötig, damit Frauen in Vorständen säßen – in Parlamenten seien sie ebenfalls noch unterrepräsentiert. Eine Frau müsse sich eben doch noch immer mehr beweisen als ein Mann. Ihr Appell an die Genossinnen: Den schwierigen Weg dennoch zu gehen, zu kandidieren und sich nicht scheuen, eine Quotenfrau zu sein.

Das große Engagement der Sozialdemokratinnen kommt bei ihren männlichen Kollegen, die als Gäste bei der Konferenz anwesend waren, gut an. Der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit fand es „bemerkenswert, dass Frauen in Gremien unterrepräsentiert sind, obwohl sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung“ ausmachten. „Ohne Frauen geht es in Parlamenten und Räten nicht.“ Daher ist Zimkeit froh über die Arbeit der AsF. Bürgermeister Dr. Michael Heidinger betonte: „Wir brauchen starke Frauen in unserer Verwaltung.“ Auf Dezernenten- und dritter Führungsebene liege die Frauenquote bei 50, auf der zweiten Führungsebene bei 25 Prozent. Der Stadtverbandsvorsitzende der SPD, Reinhard Wolf, stellte mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre AsF Dinslaken fest: „Wir haben eine Menge erreicht.“ Bei all den Erfolgen zeigte die Konferenz am Samstag aber auch, dass für die Frauen der AsF genug zu tun bleibt.

>> Beisitzerinnen und Kandidatinnen für die Kommunalwahl