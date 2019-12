In der Nacht zu Mittwoch wurde erneut in ein Juweliergeschäft an der Voerder Straße eingebrochen.

Dinslaken. Täter sind an der Voerder Straße mit einem Auto in eine Scheibe gefahren. Bei ihrer Flucht bauten sie einen Unfall und wurden festgenommen.

Dinslaken: Erneuerter Einbruch bei Juwelier Michels

In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter in das Juweliergeschäft Michels eingebrochen. Laut Polizei sind die Täter mit einem Fahrzeuge in eine Scheibe gefahren und gelangten so in das Geschäft.

Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Duisburg. Dort waren sie in einem Unfall verwickelt, so dass die Täter festgenommen werden konnten. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Weiterer Bericht folgt.