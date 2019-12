Dinslaken: Die Notdienstpraxis im Vinzenz-Hospital läuft gut

Gut angelaufen sei sie, die kassenärztliche Notdienstpraxis am St. Vinzenz-Hospital. Am 1. Oktober wurde die hausärztliche Notdienstpraxis im Krankenhaus eröffnet, seitdem können sich die Patienten, die sonst an Abenden oder Wochenenden verzweifelt nach einem notdiensthabenden Arzt suchen mussten, direkt ans Krankenhaus wenden. Und werden dort in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) aufgenommen und an den Hausarzt weitergeleitet, wenn nicht eine stationäre Aufnahme erforderlich ist.

Technische Anlaufschwierigkeiten

„Es gab zu Beginn ein paar technische Anlaufschwierigkeiten, aber von den Patienten wird der hausärztliche Notdienst gut angenommen“, erzählt Dr. Michael Weyer, niedergelassener Arzt und Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. Für die ZNA hingegen bedeute der hausärztliche Notdienst eine wirkliche Entlastung, fügt deren Leiter Sebastian Bolten hinzu. In der Vergangenheit waren dort nämlich vielfach Patienten aufgelaufen, die nicht in eine Notfallambulanz gehörten, sondern in eine hausärztliche Praxis.

Das neue System habe sich inzwischen bewährt – aber noch nicht so ganz. Es kämen zu wenig Patienten, findet Dr. Weyer. In seinem Notdienst seien gerade einmal drei Patienten in die hausärztliche Anlaufstelle gekommen. Inzwischen aber habe die Patientenzahl, vor allem am Wochenende, angezogen. 40 bis 60 Patienten seien es dann doch pro Tag. Auch hier seien natürlich immer noch Patienten dabei, die auch zur regulären Zeit in eine Praxis gehen könnten. „Aber das werden sie immer haben“, so Weyer.

Das spart Zeit und Nerven

Natürlich sei die Gesamtzahl an der Aufnahme hoch, die Patienten werden dort nach dem Manchester-Triage-Verfahren eingeteilt: Rot gleich Lebensgefahr, Orange gleich sehr dringende Behandlung, gelb dringen, grün normal und blau nicht dringend. Hausarztpatienten, die früher einen Teil der letztgenannten Farben ausmachten, werden jetzt an den diensthabenden Hausarzt weiterverwiesen.

Das spart Zeit und Nerven, auch bei den Patienten, die früher naturgemäß lange warten mussten. Die Wartezeiten sind so entzerrt worden, man habe nun die Möglichkeit schneller und mehr Patienten zu versorgen. Durch die verschiedenen Wartezonen sei auch dieser Bereich inzwischen besser genutzt.

Die Rufnummer 116 117 gibt es weiterhin

„Die Patienten sind positiv eingestellt“, so Dr. Weyer. „Sie wissen heute, wo sie hinmüssen ohne viel nachzufragen. Eine Anmeldung entfällt auch.“ Natürlich gibt es die Rufnummer 116117 immer noch, bettlägerige Patienten würden von einem zweiten notdiensthabenden Arzt nach wie vor daheim aufgesucht. Und die Wege im Krankenhaus seien kurz, auch ein Vorteil für die Patienten. Denn es sei durchaus schon mal vorgekommen, dass die ZNA Patienten an die Hausärzte geleitet hätten, die dann doch vorsorglich stationär aufgenommen wurden. Ein kurzer Weg zurück ohne Zeitverlust.

Ende September hatten Dr. Sebastian Bolten (v.l.), Dr. Michael Weyer und Özkan Efe, Leiter der Notdienstpraxis, die Räume der Notdienstpraxis präsentiert. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Widerstände gibt es in Wesel

Von Kollegen hat Weyer noch nicht viele Rückmeldungen erhalten. Man wolle sich aber demnächst treffen, um über die Notdienste zu sprechen, auch um falsche Vorstellungen auszuräumen. In Wesel beispielsweise stieße das Dinslakener und Moerser Modell auf enorme Widerstände durch die dortigen Kollegen. „Wir haben das Projekt daher erst einmal zurückgestellt und wollen es Ende 2020 erneut angehen. Denn dann können wir von den Erfahrungen aus Moers und Dinslaken berichten“, erklärt Weyer. Es gebe vielfältige Gründe für den Widerstand dort, denn zu einem wäre die Dienstfrequenz in Wesel deutlich höher. In Dinslaken habe sie sich trotz der Einbeziehung Voerder Ärzte und Patienten nicht erhöht. Auf Dauer hoffe man, dass alle Patienten den Weg in die hausärztliche Praxis am St. Vinzenz-Hospital finden würden, auch die, die heute noch in die Zentrale Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses gingen.

Kinder gehören in die Ambulanz

Kinder übrigens gehören nicht in den hausärztlichen Notdienst. Für sie gibt es noch immer eine eigene Kinderambulanz auf der Station 5 a im St. Vinzenz-Hospital. „Kinder, die chirurgisch behandelt werden müssen, laufen über die Notfallambulanz des Hospitals, andere – und zwar bis zum 18. Lebensjahr – gehören auf die Kinderambulanz“, erklärt Sebastian Bolten.