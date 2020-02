Dinslaken: Blau-Weiß macht kleine Sprünge und große Sprünge

Wenn man bei einem Karnevalsvereins-Raten den DKV eine typische Bewegung machen lassen würde, wäre das wohl das Hüpfen und Springen. Gleich drei Tanzgarden üben sich in der Kunst, in Koordination mit den Armen und in stets wechselnden Formationen die Tanzbeine zu schwingen und auch die Jumper sind wieder am Start. Nach dem Abschied des wohl nun als legendär zu bezeichnenden Jumping Teams im vergangenen Jahr, haben sich Lauryn Celine Baumann und Laura Warns aus den Reihen der Ehemaligen eine neue Gruppe aufgebaut. Jetzt hüpfen die Crazy Jumpers – und bauen vermehrt Showtanzeinlagen in ihre wilde Choreographie ein.

Aber die Prunksitzung der Blau-Weißen am Samstag – immer noch im „Exil“ in der Aula des GHZ anstatt in der angestammten, aber halt noch in der Sanierungsphase befindlichen Kathrin-Türks-Halle – zeigte, dass Kräfte innerhalb des Vereins es vermögen, noch viel größere Sprünge zu wagen: große Sätze über Grenzen hinweg.

Die Vereine zusammengebracht

Der Impuls ging von den Blau-Weis(s)heits-Rittern aus. Vor 50 Jahren, 1970, wurde dem damaligen Bürgermeister Lantermann der erste Ritterschlag erteilt. Seitdem bestimmte stets der Vorsitzende, wer als nächstes ausgezeichnet werden soll. Doch am Samstag war Christoph Brill nur der Ausführende, die Wahl hatten die Ritter zuvor selbst getroffen. Und diese Wahl setzt ein Zeichen.

Anja Kebaier, die 1. Vorsitzende von der Karnevalsgesellschaft „We sind wer dor“ ist die neue DKV-Ritterin. Foto: NRZ

Denn Anja Kebaier, die neue Blau-Weis(s)heits-Ritterin, ist die Vorsitzende der Eppinghovener Karnevalsgesellschaft „We sind wer dor“. Aber nicht nur das. „Ihr ist es gelungen, bei der Weiberparty auf dem Altmarkt alle Dinslakener Vereine zusammenzubringen“, erklärte Brill. Und für diesen Verdienst erhielt sie den Ritterschlag. Gemeinsam feiern, Toleranz leben. Anja Kebaiers (Vereins-)Motto lautet „Vielfalt ist wunderbar“.

Jugendarbeit spielt eine große Rolle

Und die ganze Vielfalt des Karnevals bot auch das Programm der Prunksitzung. Kinderprinz Leland I. rappte, das Kleid von Sarah I. ist kniefrei, weil die Kinderprinzessin keinen Tanz auslässt. MC Kilian, ein kleiner Junge mit goldener Baseball-Kappe, rappt und tanzt, die Sitzungspräsidenten Sven Burri-Jacobi und Jörg Brill machen mit. Und mitten in der Prunksitzung kam dann die Meldung, dass die Kindersitzung ausverkauft ist.

Am Samstagabend zeigten zudem die drei Tanzgarden, welche große Rolle die Jugendarbeit beim DKV spielt. Die Blau-Weissen Fünkchen sind die jüngsten, sie machten den Anfang, gefolgt von den Blau- Weissen Funken. Die Blau-Weißen Sterne traten erst gegen 22.30 Uhr auf: Hier tanzen diejenigen mit der längsten Erfahrung – entsprechend waren sie ein Highlight des Abends.

Akrobaten aus Berlin

Die fünfte Jahreszeit wurde von den kostümierten Gästen ausgelassen gefeiert. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Die Kathrin-Türks-Halle wird zwar noch Ende diesen Jahres fertiggestellt, die erste DKV-Prunksitzung in der Halle wird aber erst 2022 stattfinden können. Die blau-weißen Spaßvögel boten sich als tanzende und auf Bierkästen trommelnde Bauarbeiter an, damit’s schneller gehe. Denn die Decke im GHZ ließ die Showacts an Grenzen stoßen: Das galt nicht nur für das witzige wie artistische Berliner Akrobatenduo „Die Farellos“, sondern auch für die Blau-Weißen Sterne mit ihren vielen Hebefiguren.

Ein Problem, das das „querschlanke“, aber kleine Vingströschen als Büttenrednerin aus Köln-Ost nicht hatte. Dafür Frauenpower. Wie die zierliche, aber dennoch muskulöse „Frau Schmidt“ von den Farellos, wie die Gardetänzerinnen und die neue Ritterin. Und wie die „Mädschere“ aus Eschweiler. Die Stimmungs-Girl-Group kann nicht nur Schlager und Karnevalslieder. Eine der stimmstarken Sängerinnen rockte den Saal auch mit „Highway to Hell“.