Dinslaken: Bewohnerparken ab 9. Dezember beantragen

Eigentlich beschließt erst der Stadtrat am 17. Dezember die Änderung der Parkgebührenordnung. Danach sollen die Friedrichstraße, Heinrichstraße, Juliusstraße und Thyssenplatz der Parkzone 1 (Innenstadt) zugerechnet werden – damit soll das Parken dort ebenfalls 70 Cent in der halben Stunde kosten. Die dafür erforderlichen Parkscheinautomaten hat die Stadt allerdings schon jetzt aufgestellt.

Die Anwohner müssen sich aber keine Sorgen machen, dass in dem Bereich nun sofort Gebühren anfallen: Die Automaten müssen erst ab Januar gefüttert werden, so die Auskunft des Dinslakener Stadtsprechers Marcel Sturm. Zeitgleich soll in Dinslaken das Anwohnerparken eingeführt werden. Der Stadtrat hatte ein entsprechendes Parkraumkonzept beschlossen, das Schritt für Schritt umgesetzt wird.

Diese Anwohner haben Recht auf einen Bewohnerparkausweis

Die Bewohner-Parkausweise können ab Montag, 9. Dezember, beantragt werden. Über das genaue Verfahren will die Stadtverwaltung in der kommenden Woche informieren, so Marcel Sturm. Das Parkraumkonzept sieht vor, dass die Bewohner-Parkausweise vom Bürgerbüro ausgegeben werden. Das Recht auf einen Bewohnerausweis soll haben, wer seinen Hauptwohnsitz innerhalb der Parkzone hat, ein Kfz besitzt oder dauerhaft zur Verfügung hat und keinen Parkplatz auf dem Grundstück besitzt. Es werden bis zu dreimal so viele Ausweise ausgegeben wie es Parkplätze mit Vorrechten für Bewohner gibt. Die Anwohner haben also, so betont die Stadt, kein Recht auf einen Parkplatz. Sollte es aber zu einem „Missverhältnis“ kommen, werde nachreguliert.

Die geplanten Parkzonen sind hier aufgeführt. (aha)