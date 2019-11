Die Kinder und Erzieherinnen der Kita St. Vincentius brachten ihm gleich zu Beginn ein Ständchen, sangen „Ich schenk dir einen Regenbogen“, bedankten sich für eine schöne gemeinsame Zeit, wünschten alles Gute für den Ruhestand, überreichten kleine Geschenke und schlossen mit dem Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“. Im Rahmen einer Eucharistiefeier in der Kapelle des St. Vinzenz-Krankenhauses mit anschließendem Empfang wurde Pastoralreferent Adolfo Terhorst als Krankenhausseelsorger verabschiedet.

„Wir sind hier, um Danke zu sagen“, begrüßte Pfarrer Barthel Kalscheur die vielen Besucher zum Gottesdienst, darunter Familie und Weggefährten von Adolfo Terhorst – sowie seine Nachfolgerin Angela Hunsmann, bisher Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt in Dinslaken. Passend dazu erklang das Lied „Vertraut den neuen Wegen“.

„Unverwechselbare, freundliche und zugewandte Art“

Genau sieben Jahre seien es gewesen, die Adolfo Terhorst „in seiner unverwechselbaren, nämlich freundlichen und zugewandten, aber auch humorvollen und hörbereiten Art den Kranken, dem Pflegepersonal sowie der Ärzteschaft schenkte“, so Kalscheur. Auch vor seinem Büro im Krankenhaus habe man stets Karten mit guten Botschaften, aber auch interessante Fotos und Collagen gefunden. „Als Besucher blieb man unwillkürlich stehen und kam ins Nachdenken, bevor man neugierig anklopfte.“

Ein Schlüsselwort seines Dienstes sei die Rufbereitschaft gewesen, „die nur in Kombination mit Hör- und Handlungsbereitschaft Sinn macht“, sagte der Pfarrer. Und Handlungsbereitschaft setze Kompetenz und ständige Weiterbildung voraus. „All das war Adolfo wichtig, ja selbstverständlich.“

Anspruchsvoller Dienst als Koordinator der Unfallseelsorge

Das Gleiche gelte auch für seine Aufgabe als Koordinator für die Notfallseelsorge. „In diesem anspruchsvollen Dienst wurde er nach Verkehrsunfällen und Suiziden, aber auch nach dem fürchterlichen Absturz der German Wings 2015 in den Alpen voll gefordert.“ Auch diesen Dienst gebe er nun wegen Erreichens der Altersgrenze auf.

Adolfo Terhorst war vor seiner Zeit im Vinzenz seit Oktober 1981 als Pastoralreferent im Dienst des Bistums tätig: In St. Michael in Münster-Gievenbeck, St. Michael in Wachtendonk, St. Barbara in Voerde-Möllen und ganze 16 Jahre in Heilig Geist in Hiesfeld. Kalscheur: „Wir sagen Adolfo für seinen treuen Dienst ein herzliches Dankeschön und wünschen ihm und seiner Familie Gottes Segen und alles Gute.“

Bisher Seelsorgerin im Frauengefängnis Dinslaken

Angela Hunsmann, die bisherige Seelsorgerin im Frauengefängnis ins Dinslaken, wird die Aufgaben von Adolfo Terhorst im St. Vinzenz-Hospital übernehmen und macht bis Ende des nächsten Jahres eine praxisbegleitende Ausbildung. Sie werde sich auch persönlich in einigen Gottesdiensten in der Pfarrei St. Vincentius vorstellen, so Kalscheur.

Adolfo Terhorst selbst verlas in der Krankenhauskapelle seine Lieblingsgeschichte „Nur weil jemand auf der Bettkante saß...“, in der sich zwei alte Bettgestelle über die Besuche für Kranke und Sterbende unterhalten. „Es ist immer wichtig, dass jemand da ist. Nehmen wir das mit in unser Leben“, sagte Terhorst.

Thomas Groß würdigte Leistung von Adolfo Terhorst

Beim anschließenden Empfang würdigte Dinslakens stellv. Bürgermeister Thomas Groß die Leistung von Adolfo Terhorst. Dieser habe die Krankenhausseelsorge und Notfallseelsorge im Kreis maßgeblich geprägt. Da es ein Abschied auf Raten sei, könne sich das Vinzenz-Hospital seine Erfahrung und Kompetenz an anderer Stelle noch einige Zeit sichern. Auch Nachfolgerin Angela Hunsmann begrüßte Groß. Er freue sich auf ihre neuen Impulse.