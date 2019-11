„Die Kalauer“ begeistern Publikum mit Premiere in Dinslaken

Firmenfeier bei El Gaucho oder doch lieber im Canapé? Und überhaupt, Bier für die Herren, Wein für die Frauen, Mixgetränke für die diversen Sternchen und Unentschlossenen oder kocht doch besser der Mann der Chefin? Auf der Bühne des Theaters Halbe Treppe in Lohberg feierte die Kabarettgruppe „Die Kalauer“ die Premiere ihres neuen Programms „Da geht noch was“. Politische Themen wechselten sich mit alltäglichen Situationen ab, ausgefallene Typen und witzige Kostüme begeisterten die Zuschauer.

Die Kalauer, 2014 von Kordula Völker als erste Projektgruppe des Theaters Halbe Treppe gegründet, sind Andrea van Dorsten, Dirk Gerlitzki, Heide Fischer, Ines Wolff, Judith Förster, Peter Thielmann und Renate Borkowski. Sie schreiben ihre Sketche selbst.

Die Grenzen zwischen Publikum und Bühne verschwimmen

„Da geht noch was!“, verkündet die Mineralölsteuer auf der Bühne: „Selbst beim Literpreis von fünf Euro würde niemand seine heiß geliebte Spritschleuder stehen lassen.“ Schon nach den ersten Sätzen lachen die Zuschauer und auch den Schauspielern ist die Begeisterung deutlich anzumerken.

Die Grenzen zwischen Publikum und Bühne verschwimmen, die Schauspieler agieren mit ihren Gästen. Das Publikum feuert an, leidet mit und kommentiert mit Zwischenrufen. Beim Speeddating im Seniorenheim sind sämtliche schräge Typen vertreten. Wilfried, der „sich für Namen interessiert“ und Monologe darüber führt; der senile Fritz spricht nur zwei Sätze: „Meine Frau ist tot und ich kann kochen.“ Das Publikum leidet mit seinem Date Julia mit. „Da steppt der Bär“, erschallt der Ruf aus dem Publikum.

Der Bezug zu Dinslaken ist immer wieder da

Auch die Sympathie für Kai-Uwe Koschinski, der nach zwanzig Jahren Ehe mit seiner Frau keine Flugreise machen möchte, hält sich in Grenzen. Mit seiner Zeitschrift in der Hand gesellt er sich in Jogginghose an den gedeckten Frühstückstisch: „Du willst fliegen? Fang schon mal an zu üben.“

Der Bezug zu Dinslaken ist immer wieder da, auch das Krankenhaus wird eingebunden: „Wir wissen doch alle, wie schwierig es ist, im Vinzenz einen Termin zu bekommen.“ Aber auch „Fridays for Future“, die Digitalisierung und die Steuerpolitik werden thematisiert. Und immer wieder die SUVs – Städtische Unsinns Vehikel, „der Kapselkaffee unter den Autos“, der seine „kolossalen Arschbacken in die Nachbarparkplätze hinüber wabern lässt“.

Großen Applaus erhalten die Schauspieler Judith und Dirk für ihren musikalischen Auftritt. „Ich hasse unsere Liebe auf Distanz, denn oftmals sehen wir uns nicht ganz“, singt Judith, vor ihrem Kollegen stehend, dessen Körpergröße sie weit überragt. „Ich sehe deine Falten nicht, das ist auch manchmal besser so“, entgegnet dieser. „Komm zu uns, dann bist du eine Pracht“, singen die Schönheitschirurgen und umgarnen die mit Geldscheinen wedelnde Frau. Im letzten Sketch über Schneewittchen und die sieben Zwerge stimmt auch das Publikum begeistert ein und das Steigerlied klingt durch den Theatersaal.

>>> Weitere Aufführungen finden am Samstag, 30. November, und am 18. und 19. Januar jeweils um 19.30 Uhr im Theater Halbe Treppe statt.