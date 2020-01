Die Firma Schaltbau aus Dinslaken sorgt für E-Mobilität

Wenn die Verantwortlichen bei der Firma Schaltbau Refurbishment auf das abgelaufene Jahr zurückschauen, werden sie zufrieden sein. Gerade bei der E-Mobilität, ein Schwerpunkt des Unternehmens, der sich seit einigen Jahren herausgebildet hat, sind Erfolge zu verzeichnen. In Osnabrück oder Kiel helfen die Produkte, die an der Hünxer Straße entwickelt und gebaut werden, die E-Mobilität voranbringen. Diesen Weg werde man auch in diesem Jahr fortsetzen.

Elektrobusse stehen für einen emissionsfreien, umweltfreundlichen und leisen Zugang zu Innenstädten. Doch die Batterie dieser Fahrzeuge muss nicht nur im Depot, wenn sie nicht unterwegs sind, aufgeladen werden. Mit Schnellladern, die das Unternehmen Schaltbau Refurbishment liefert, können die Fahrzeuge auch bei kürzeren Stopps, etwa an Endhaltestelle einer Linie, mit der notwendigen Energie versorgt werden.

Schnellladesysteme für E-Busse

Man habe Schnellladesysteme für E-Busse im Angebot, die besonders an die Bedürfnisse des ÖPNV angepasst sind, so Vertriebsleiter Andreas Stahl. Aufgrund der begrenzten Leistungsdichte heutiger Batterien und des begrenzten Bauraumes sei ein E-Bus auf Stopps angewiesen, in denen die Batterie nachgeladen werden muss. Um die Wartezeiten an den Haltestellen so gering wie möglich ausfallen zu lassen, werde eine sehr große Ladeleistung benötigt. Das Unternehmen aus Dinslaken liefert daher Anlagen bis zu 500 kW, aber auch höhere Leistungen seien machbar.

Gerade in Innenstädten mache es Sinn, E-Busse einzusetzen. So können diese Fahrzeuge ohne Probleme, ohne zu stören bis vor den Eingang eines Krankenhauses fahren. Hier müsse mit Verkehrsplanern gesprochen werden, so die einhellige Meinung der Schaltbau-Verantwortlichen. Auch könnten E-Busse auf Flughäfen eingesetzt werden.

Für internen Verkehr eines Hafens

Aber nicht nur im ÖPNV könne auf E-Mobililtät gesetzt werden: Auch Lkw könnten mit Strom in Bewegung gebracht werden. Dafür sind bei der Firma Schaltbau Geräte mit extrem großen Wirkungsgraden entwickelt worden. So könnte der interne Verkehr eines Hafens mit Elektrofahrzeugen abgewickelt werden. Hier warte man auf ein Förderprogramm, auf ein Pilotprojekt.

Busprojekte hat die Firma Schaltbau in enger Zusammenarbeit mit dem niederländischen Fahrzeughersteller VDL realisiert. VDL ist wiederum eng mit DAF verbunden. Die Technik für E-Trucks, die Standards seien vorhanden. Auch hier könnten Schnellladestationen als „Tankstelle“ dienen.

Eine E-Fähre wäre denkbar

Fahrzeuge mit einem E-Motor können nicht nur auf den Straßen unterwegs sein. An der Hünxer Straße gehen die Überlegungen noch weiter. Nicht nur in den Innenstädten können E-Fahrzeuge eingesetzt werden. Warum nicht eine Flussfähre mit einem E-Motor ausstatten?

Gedacht wird hierbei an die Fähre Orsoy, die fast jeder in NRW kenne. Es wäre ideal, daraus ein Projekt zu machen. Hier müsste die Landesregierung aktiv werden, die Technik sei da. Eine Schnellladestation wäre für eine Fähre ideal, solange sie an einem Ufer wartet, könnten die Batterien aufgeladen werden.