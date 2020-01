Dinslaken. Nächster Abschnitt der Umgestaltung der Mündung wird begonnen: Um Höhenunterschied mit dem Rhein auszugleichen, wird eine Sohlgleite erstellt.

Die Emscher-Mündung in Dinslaken bekommt eine „Treppe“

Zurzeit rauscht das Wasser an der Emscher-Mündung in Dinslaken noch steil über ein Bauwerk in die Tiefe, denn der Rhein liegt dort fünf Meter niedriger als die Emscher. Diesen Höhenunterschied auszugleichen, das ist das Ziel des aktuellen Bauabschnitts an der neuen Emschermündung. Um den Fluss sanft in den Rhein fließen zu lassen, erstellt die Emschergenossenschaft die sogenannte Sohlgleite. Diese funktioniere laut Emschergenossenschaft ähnlich wie Treppenstufen anstelle einer steilen Rampe.

Dies ist der nächste Schritt bei der Verlegung der Mündung, die aufgrund des Emscher-Umbaus sowie der Europäischen Wasserrichtlinie stattfindet. Aufgrund dieser Richtlinie ist eine Durchgängigkeit sowie ein naturnaher Zustand des Gewässers herzustellen. „Beides ist zurzeit mit dem metertiefen Absturz der Emscher am Stapp in den Rhein nicht gegeben“, gibt die Emschergenossenschaft in einer Pressemitteilung an. Die Emscher-Mündung wird daher nun etwa 500 Meter in Richtung Voerde verlegt und befindet sich dann nicht mehr auf Dinslakener Stadtgebiet.

Außerdem wird eine 20 Hektar große Aue mit einem Hochwasserrückhalteraum entstehen. Knapp 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser kann dort bei Hochwasser gefasst werden. Nach Angaben der Genossenschaft gehen die Arbeiten am künftigen Flussbett gut voran. Die Aushubarbeiten für die Errichtung der Sohlgleite seien demnach schon komplett abgeschlossen. „Zuletzt wurde ein Geotextil zur Absicherung der Böschungen verlegt sowie erste Steinschüttungen eingebracht“, schreibt die Genossenschaft weiter.

Schließlich werden dann die bis zu 2,50 Meter hohen Steinblöcke eingesetzt, die die Sohle oder auch die „Treppenstufen“ bilden. Die Fertigstellung der Sohlgleite wird laut Emschergenossenschaft bis voraussichtlich Ende 2020 andauern. Der nächste Bauabschnitt wird dann mindestens bis Ende 2021 bearbeitet. Dabei geht es unter anderem um die Öffnung des Rheindeiches, die Umlegung der Emscher in das dann neue Auenfeld, die Verfüllung des alten Emscher-Laufes und die Aufweitung der Emscher zwischen Bahnstraße und der Brücke Hagelstraße.

Emscher-Umbau ist ein Generationenprojekt

Der Emscher-Umbau ist ein Generationenprojekt, das die Emschergenossenschaft bereits seit 1992 plant. Umgesetzt wird es laut Genossenschaft in enger Abstimmung mit den Emscher-Kommunen.

Für die Renaturierung der Emscher-Mündung investiert die Emschergenossenschaft nach eigenen Angaben etwa 50 Millionen Euro. Für das ganze Projekt Emscher-Umbau wird prognostiziert, dass über einen Zeitraum von rund 30 Jahren 5,38 Milliarden Euro investiert werden.

Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet. Die Emschergenossenschaft kümmert sich seitdem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung. Zudem ist sie auch für den Hochwasserschutz verantwortlich.