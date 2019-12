Die Dinslakener Innenstadt bekommt neue Bänke

Mehrere Themen haben die Händler der Innenstadt in diesem Jahr an die Stadtverwaltung herangetragen. Bei einem Rundgang mit dem Bürgermeister wurden neben Leerständen und fehlender Leerung der Abfallbehälter an Wochenenden auch die Bänke in der Innenstadt bemängelt. Die Metallgestelle seien, so gibt Jürgen Lange-Flemming, Vorsitzender der Werbegemeinschaft wieder, nicht besonders attraktiv. Auch Bürger hätten das bemängelt, bestätigt die Stadt Dinslaken. Im kommenden Jahr sollen daher neue Sitzmöglichkeiten in der Neustraße geschaffen werden: fünf neue Bänke sollen zum Verweilen einladen.

So sollen die Bänke aussehen

Die Bänke mit Rückenlehne sollen aus gleichem Holz sein wie die Bänke an den Bäumen auf dem Neutorplatz, so Stadtsprecher Marcel Sturm. „Vom Design her werden sie auf jeden Fall auch an die bisherigen Bänke, die wir haben, angelehnt sein. Die Feinüberlegungen sind aber noch nicht ganz abgeschlossen.“

Eppinghovener Tor wird umgestaltet

Auch am anderen Ende der Innenstadt soll ein Aufenthaltsbereich geschaffen werden. Am Beginn der Eppinghovener Straße – dem Eppinghovener Tor – soll eine Umgestaltung die Eingangssituation zur Altstadt stärker betonen. Auf einem Klinker-Teppich mit 24 eingelassenen Leuchten soll ein längeres Sitzelement aus Holz unter Bäumen zum Verweilen einladen. (aha)