Dinslaken. Die Stadt Dinslaken und Din Fleg haben die Umfrageergebnisse zur Entwicklung des Trabrennbahn-Areals ausgewertet. 160 Stimmen wurden abgegeben.

Das Trabrennbahn-Areal soll verkehrsarm und grün werden

Verkehrsarm, grün und gemeinschaftsorientiert soll das Trabrennbahn-Areal zukünftig gestaltet werden: So lautet das mehrheitliche Ergebnis einer Online-Befragung der Bürger.

Rund einen Monat lang konnten Dinslakener in einer extra geschalteten Umfrage ihre Meinung zur Zukunft des Wohnens auf dem Trabrennbahn-Areal abgeben. Es wurden etwa 160 Stimmen abgegeben. Wie berichtet, soll das rund 15 Hektar große Trabrennbahn-Areal nach 2022 zu einem Quartier mit 400 bis 600 Wohneinheiten umgebaut werden. Die Stadt hatte erste Planungen hierzu im März vergangenen Jahres vorgestellt.

Befragte wünschen sich, dass Trabrennbahn-Fläche zu Freizeit- und Erholungsraum wird

Die rund 160 Antworten haben Mitarbeiter des städtischen Planungsteams und der städtischen Flächenentwicklungsgesellschaft „Din FLEG mbH“ nun ausgewertet.

Deutlich wurde laut Auskunft der städtischen Pressestelle dabei unter anderem der Wunsch nach einer qualitativ hochwertigen Gestaltung des Freiraums hinsichtlich ökologischer Aspekte, aber auch der Nutzbarkeit als Freizeit- und Erholungsraum.

Auto hat verhältnismäßig geringen Stellenwert

Ebenfalls sprachen sich rund 80 Prozent für eine verstärkte Nutzung des Fahrrades in der Zukunft aus. Dem Auto wird von den Teilnehmenden ein verhältnismäßig geringer Stellenwert beigemessen. Ablesbar wurde auch der Bedarf nach Wohnraum in Mehrfamilienhäusern und in Kombination dazu das Wohnen in gemeinschaftlichen Wohnformen. Rund 60 Prozent der Teilnehmenden sprachen sich sogar für ein gemeinschaftliches Bauen von Privatpersonen aus.

Auf Grundlage der Abstimmungsergebnisse und der Rückmeldungen der Bürger während der Diskussionsveranstaltungen im vergangenen Herbst werden nun erste räumliche Ideen zu einem städtebaulichen Leitbild durch das Planungsteam erarbeitet. Diese sollen im Frühjahr in einer Planungswerkstatt mit Bürgern weiterentwickelt werden.

>> Mehr Informationen zur Planungswerkstatt werden in Kürze auf www.zukunft-trabrennbahn.de veröffentlicht. Dort sind ab sofort auch die Ergebnisse der Umfrage zu finden.