Dinslaken/Voerde/Hünxe. Auch 2019 war in Dinslaken, Voerde und Hünxe viel los. Erinnern Sie sich noch an alles? Machen Sie mit beim Quiz zum Jahresende und gewinnen Sie!

Das Quiz zum Jahr 2019 in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Was in einem Jahr geschehen ist, lässt sich anhand von Schlagzeilen schnell überblicken: „Schulkompromiss gefunden“, „Explosion in Hiesfeld“ oder „Varianten für Steag vorgestellt“ – aber wissen Sie auch noch, wozu diese Titel gehören?

Testen Sie doch einmal Ihr Wissen anhand folgender Fragen zu Ereignissen in Dinslaken, Voerde und Hünxe in diesem Jahr 2019.

1. Wer wurde im Januar in Dinslaken feierlich ins Amt eingeführt?

a) Bürgermeister Michael Heidinger

b) Amtsgerichtspräsidentin Cornelia Flecken-Bringmann

c) Polizei-Wachleiter Egbert Doernemann

2. Im Februar einigte sich die Politik in Dinslaken auf einen Schulkompromiss. Welche Schule läuft danach aus?

a) Gymnasium Hiesfeld?

b) Jeanette-Wolff-Realschule?

c) Friedrich-Althoff-Sekundarschule?

3. Die erste Fridays-for-Future-Demonstration zieht im März durch Dinslaken. Wie viele Fridays-for-Future-Demos sind es 2019 in Dinslaken insgesamt?

a) 3

b) 4

c) 5

4. Im März wurde ein Radfahrer in der Kolpingstraße in Dinslaken geblitzt. Wie schnell war er unterwegs?

a) mehr als 10 km/h

b) mehr als 30 km/h

c) mehr als 50 km/h

5. Ende April wurde Dinslaken zu Entenhausen. Wie viele Plastiktiere wurden für das Entenrennen auf dem Rotbach bei diesem Mal zu Wasser gelassen?

a) 3000

b) 7000

c) 10.000

6. Was wurde Anfang Juni auf dem Voerder Rathausplatz installiert?

a) der Rheinpegel

b) ein Brunnen

c) eine Stele als Teil des Voerder Geschichtspfades

7. Wie lautete bei der Extraschicht – der langen Nacht der Industriekultur – Ende Juni auf dem früheren Zechengelände in Lohberg das Motto?

a) Glückauf!

b) Phönix

c) Auf ein Neues

8. Wann wurde die Städtepartnerschaft zwischen Voerde und der englischen Stadt Alnwick besiegelt?

a) 1994

b) 1979

c) 1969

9. In Dinslaken-Hiesfeld gab es Mitte Juli eine Explosion. Was war in die Luft gegangen?

a) Ein Foodtruck an einer Waschanlage

b) Ein Auto auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios

c) Ein Lieferwagen.

10. Die Hünxerin Karin Semelink und ihr Mann Peter Lang haben neue Hundemamas und -papas fr Welpen aus Portugal gesucht – und auch gefunden. Wie viele Tiere bekamen ein neues Zuhause?

a) 8

b) 13

c) 19

11. Wie viele mögliche Zukunftsvarianten fürs Steag-Gelände in Voerde stehen zur Diskussion?

a) 2

b) 3

c) 5

12. Wer ist der neue Stadtschützenkönig in Dinslaken?

a) Hans-Werner-Simon (BSV Hiesfeld)

b) Daniel Attardo (BSV Dinslaken)

c) Kerstin Gerber (PSSC Dinslaken)

13. Welcher Künstler wurde als erstes für das Fantastival 2020 bestätigt?

a) Gentleman

b) Gregor Meyle

c) Max Mutzke

14. Welche Buchhändlerin präsentierte in 2019 ihren ersten Krimi?

a) Brigitte Korn

b) Mila Becker

c) Sabine Friemond-Kund

15. Welches Tier verirrte sich im Dezember nach Lohberg?

a) ein Wolf

b) ein Wildschwein

c) ein Hirsch

16. Welchen Verein hat Hermann Dolar über viele Jahrzehnte geleitet?

a) MGV Concordia

b) VfB Lohberg

c) Knappenverein Dinslaken-Lohberg

