Dinslaken. Miriam Terweiden wurde zur Vorsitzenden des Kinder- und Jugendparlaments Dinslaken gewählt. Auch Mirkan Alpaslan von Fridays for Future dabei.

Das Kinder- und Jugendparlament Dinslaken hat neuen Vorstand

Der neue Vorstand des KiJuPa steht fest: Miriam Terweiden (18), Judy Beckmann (16) und Mirkan Alpaslan (18) führen das Kinder- und Jugendparlament in die elfte Arbeitsperiode.

Das Kinder- und Jugendparlament, kurz KiJuPa, traf sich nun im Rathaus, um mit den Vorstandswahlen die Weichen für die Arbeitsperiode in den Jahren 2020 und 2021 zu stellen.

Bürgermeister dankte dem bisherigen Vorstand

Traditionell wird diese Sitzung bis zur Wahl des ersten Vorsitzes vom Bürgermeister geleitet. So tat dies auch Dr. Michael Heidinger. In seiner Begrüßung danke er dem bisherigen Vorstand um Emely Richter, Miriam Terweiden und Katharina Schwerdt und betonte, wie wichtig der Stadt die Beteiligung bei Entscheidungen von Kindern und Jugendlichen ist.

Er stellte weiterhin dar, welche breite Beteiligungsmöglichkeit die Parlamentssitzungen sind: „Das KiJuPa hat zu Recht den Anspruch, alle Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Denn wer bei den Sitzungen anwesend ist, darf mit abstimmen.“

Jugendpfleger stellte die Aufgaben und Rechte vor

Der städtische Jugendpfleger Simon Bleckmann stellte vor den Wahlen die Aufgaben und Rechte der KiJuPa-Mitglieder und des Vorstands vor.

Dass Kinder und Jugendliche, insbesondere im KiJuPa, Demokratie leben, zeigte sich an den Wahlen: Für jedes Amt gab es mehrere Interessierte und so wurde in geheimen Wahlen abgestimmt. Miriam Terweiden, bisher 1. stellvertretende Vorsitzende, ist nun die 1. Vorsitzende und übernahm dann auch die Sitzungsleitung von Bürgermeister Heidinger. Beim Posten des 1. Stellvertretenden Vorstandsmitglied kam es zur Stichwahl zwischen Judy Beckmann und Mirkan Alpaslan. Beckmann ist nun die erste Vertretung von Miriam Terweiden. Doch auch Alpaslan ist Mitglied des Vorstands – er wurde mit großer Mehrheit zum 2. Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Den aktuellen Vorstand komplettiert Valeska Lopes als Protokollantin.

Die Wahlen sind noch nicht komplett beendet

Die Wahlen sind noch nicht beendet, denn zu Beginn der Sitzung gab es den Antrag, die Sprecher der Arbeitskreise erst später zu wählen, damit die neuen Mitglieder sich vorher einmal die Arbeit in den Arbeitskreisen anschauen und eventuell kandidieren können. Dieser Antrag zur Tagesordnung wurde angenommen und so sind diese Wahlen auf eine der kommenden Sitzungen vertagt.

>> Mitmachen beim KiJuPa können alle ab der 5. Klasse bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die in Dinslaken wohnen, zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Eine Anmeldung ist beim Jugendpfleger der Stadt Dinslaken möglich – per E-Mail an simon.bleckmann@dinslaken.de. Grundsätzlich können alle Jugendlichen an den Sitzungen teilnehmen und ihre Stimme abgeben. Mehr Info zum KiJuPa gibt’s auf www.kijupa-dinslaken.de sowie bei Facebook und Instagram.