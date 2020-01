„Das ist Wahnsinn“: Dinslakener halten Bonpflicht für Unsinn

Neues Jahr, neues Gesetz: Seit Mittwoch gilt das neue Kassengesetz. Deshalb muss in Geschäften ab jetzt immer ein Beleg gedruckt werden. Wie hoch der gezahlte Betrag ist, spielt dabei keine Rolle.

Auch in Dinslakener Unternehmen laufen die Bondrucker im Dauermodus: „Wir drucken jetzt immer einen Bon. Von der Pommes bis zur Extraportion Mayo, das ist egal“, erzählt eine Angestellte des Hagengrills an der Hagenstraße. Nicht anders sieht es in der Bäckerei Bienemann an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße aus: „Die Bons müssen ja gedruckt werden, auch wenn die Kunden keinen wollen“, erklärt einer der Marktleiter die neue Belegausgabe-Pflicht.

Bei den Kleinbeträgen könne das Gesetz die Existenz bedrohen

Aber sowohl er, als auch die Angestellte des Hagengrills, sehen vor allem Kioskbesitzer im Nachteil. Bei den vielen Kleinstbeträgen, könne so ein Gesetz durchaus existenzbedrohend sein, glaubt der Marktleiter.

Der Sinn des Gesetztes sei grundsätzlich gut, findet die Inhaberin des Kiosk am Neutorplatz, Marlies Heep. Allerdings glaubt sie, dass es nicht ganz zu Ende gedacht wurde: Dass alle Unternehmen, egal bei welchen Beträgen, zur Ausgabe eines Belegs verpflichtet werden, hält sie für falsch. Eine Sonderreglung besagt, dass Betriebe in Einzelfällen von der Pflicht befreit werden können. Dass diese bei ihr greift, glaubt Heep aber nicht. Stattdessen halte sie andere Regelungen für sinnvoller: So sollten zum Beispiel erst ab fünf Euro Kassenbons ausgegeben werden müssen. Das Drucken bei jedem noch so kleinen Betrag sei teuer. Denn die Anschaffung der vielen Bonrollen koste viel Geld und rechne sich im Vergleich zum Warenwert fast nicht, erzählt sie.

„Für jedes Bonbon einen Beleg drucken – das ist Wahnsinn“, sagt eine Kiosk-Angestellte

Der Kiosk Getränkequelle an der Hagenstraße hat ähnliche Probleme: „Für jedes Bonbon einen Beleg drucken – das ist Wahnsinn“, findet die Angestellte Patricia Gawrosch. Selbst bei einem Betrag von gerade mal zehn Cent sei der Beleg lang. Ein Karton Bonpapier koste runde 40 Euro, erzählt Metin Duman, der Ehemann der Inhaberin. Vorher habe er auf Kundenwunsch einen Beleg ausgedruckt, das sei kein Problem gewesen. Jetzt werde im Kiosk aber mehr Papier benötigt und die Kosten steigen, während die Preise gleich bleiben.

Genau wie der Hagengrill und der Kiosk am Neutorplatz befürchtet auch die Getränkequelle ab Schulstart viel Müll und größeren Aufwand, da in den Pausen und nach der Schule viele Kinder kämen. „Wir müssen ständig die Bons abreißen, die Rollen wechseln und die Zettel wegschmeißen“, beklagt auch Monika Weinel, Angestellte bei der Bäckerei Ernsting am Neutorplatz, den Mehraufwand.

Auch die Kunden kritisieren die Bon-Pflicht : „Das bedeutet doch nur noch mehr Müll. Wo ist da der Sinn?“, fragt sich Kundin Heidi Schugardt. Im Imbiss Hagengrill fragt ein Kunde sarkastisch, was er denn mit dem Bon anfangen solle. Eine andere Kundin schlägt vor: „Die Wände tapezieren.“

>> DAS KASSENGESETZ