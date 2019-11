Weihnachtsmarkt Das bietet der „Advent am See“ in Dinslaken-Hiesfeld diesmal

Dinslaken. In Dinslaken-Hiesfeld heißt es am Wochenende wieder „Advent am See“. Vereine und Verbände sind auf dem Markt vertreten. Das haben sie im Angebot.

Der Duft von Glühwein liegt in der Luft rund um das Mühlenmuseum in Hiesfeld. Von der Skateanlage am ehemaligen Freibad bis zur Kirchstraße laden an diesem Wochenende rund dreißig Stände zum Bummeln ein.