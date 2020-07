Was bieten die Bäder in Dinslaken, Voerde und Hünxe? Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengestellt.

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Rutsche, 50-Meter-Bahn oder Sandstrand am Natursee? Wir haben uns in Bädern in Dinslaken, Voerde und Hünxe umgeschaut. Hier sind die Infos.

Urlaub am Niederrhein? Die ideale Möglichkeit für einen Ausflug ans Wasser und einen Sprung ins kühle Nass. Wo Wasserratten in Dinslaken, Voerde, Hünxe abtauchen können und was ihnen dort zu welchem Preis geboten wird, haben wir in unserem für Sie zusammengestellt.