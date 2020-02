Im Kreis Wesel geht die Angst vor Corona um. Bei der Kreisverwaltung in Wesel stehen die Telefone nicht mehr still: Ärzte fragen nach Ansprechpartnern, Bürger fordern Schutz und bitten um Informationen. Der Koordinierungskreis der Kreisverwaltung hat am Donnerstag das weitere Vorgehen besprochen.

Ärzte können sich Labor noch selbst aussuchen

An dem Gespräch waren Mitarbeiter aus den Bereichen Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen und Pressestelle beteiligt. Die Ärzte haben eine Liste von Laboren bekommen, die den Schnelltest auf Corona – einen Abstrich - analysieren. Die Bearbeitungswege sind unterschiedlich lang – den Ärzten ist die Wahl des Labors noch freigestellt, so Kreis-Sprecherin Anja Schulte. Bei einem Corona-Verdachtsfall soll sofort das Gesundheitsamt des Kreises Wesel informiert werden.

Coronavirus: Das geschieht im Ernstfall

Wenn ein Bürger aus dem Kreis Wesel positiv auf das Corona-Virus getestet wird, wird das Ergebnis der Laboruntersuchung vom Gesundheitsamt nochmals gecheckt und verifiziert. Das Gesundheitsamt meldet dem Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) den bestätigten Corona-Fall. Gemeinsam entscheiden dann Gesundheitsamt und LZG über das weitere Vorgehen.

Das Gesundheitsamt nimmt eine individuelle Einschätzung vor und gibt eine Empfehlung „zur häuslichen oder stationären Isolierung des Infizierten und seiner Kontaktpersonen ab“, so Anja Schulte. Dabei werden vor allem die Kontakte auch in Gemeinschaftseinrichtungen ermittelt. „Das ist natürlich hochindividuell“, so Anja Schulte. Wie im Einzelfall vorgegangen werde, werde dann festgelegt.

Das fragen Bürger

Der Kreis Wesel hat die Informationen auf seiner Homepage im Internet aktualisiert und versucht so, das „immense Aufkommen an Anfragen“ zu kanalisieren, so Anja Schulte. Eine Frau etwa machte sich Sorgen um ihre Eltern, die ab und zu in Moers einkaufen. Ein anderer Anrufer forderte mehr staatlichen Schutz für seine Steuergelder.

Hier sind Kontaktnummern

Bürger werden gebeten, sich an die Hotline des Ministeriums Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen unter Tel. 0211/ 855 4774 zu wenden.

Ärzte bekommen Auskünfte beim Fachdienst 53 Gesundheitswesen des Kreises Wesel.

So kann man Infektionen vermeiden

Um Infektionen zu vermeiden, rät der Kreis Wesel, in die Armbeuge zu husten und regelmäßig die Hände zu waschen. Bei einem Verdachtsfall auf Corona sollen Bürger zuerst ihren Hausarzt anrufen.