Dinslaken. Die Rattenplage im Dinslakener Bruch stellt laut CDU eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Sie fordert die Stadt auf, zu handeln.

CDU: Rattenplage ist Gefahr für öffentliche Sicherheit

Die CDU sieht durch das Rattenproblem im Bruch – die NRZ berichtete – die öffentliche Sicherheit gefährdet und fordert die Stadt auf, zu handeln.

Die CDU-Fraktion sieht die Stadt Dinslaken in der Pflicht, sich des Problems der Eheleute Fröbel anzunehmen und die Rattenplage zu beseitigen. Diese klagen darüber, dass Ratten aus dem kaputten Dach ihres verlassenen Nachbarhauses kämen und mutmaßen, dass es sich dabei um ein Messiehaus handele.

Auch die CDU hatte sich an die Stadt gewandt

Auch die CDU stehe mit der Familie in Kontakt und habe sich deswegen an die Stadt gewandt, so Fraktionsvorsitzender Heinz Wansing – „leider ohne Erfolg und ohne Rückmeldung“.

Die Ordnungsbehörde der Stadt sei „dazu da, Gefahren abzuwehren, die die öffentliche Sicherheit gefährden.“ Und eine Rattenplage stelle eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. „Ratten können Eigentum zerstören, Krankheiten übertragen und durch ihren Kot weitere Schäden anrichten. Hier ist eindeutig die öffentliche Sicherheit gefährdet und damit liegt aus unserer Sicht nun die Pflicht der Stadt zur Gefahrenabwehr vor und diese Angelegenheit ist somit keine Privatangelegenheit der betroffenen Bürger.“

Stadt „ist der Pflicht zur Gefahrenabwehr nicht nachgekommen“

Der Pflicht zur Gefahrenabwehr sei die Stadt bislang nicht nachkommen. „Die Verwaltung macht sich hier einen schlanken Fuß, indem sie auf die Pflicht des Eigentümers verweist.“ Hier stehe das Eigentum, die Sicherheit und die Gesundheit Dinslakener Bürger auf dem Spiel, so Wansing.

„Aus unserer Sicht muss die Stadt schnell und konsequent handeln. Es kann nicht sein, dass die Verwaltung die betroffenen Bürger allein mit dem Problem zurücklässt.“ Hans-Georg Hellebrand (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Verkehr, werde den Sachverhalt auf die Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung setzen. (aha)