Brand auf altem Mannesmann-Gelände in Dinslaken

Dinslaken. Ein Feuerwehrmann wird Donnerstagabend bei einem Brand auf dem alten Mannesmann-Gelände in Dinslaken verletzt. Die Brandursache ist unklar.

Bei einem Brand auf dem alten Mannesmann-Gelände an der Thyssenstraße in Dinslaken wurde am Donnerstagabend ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Ein Anwohner der nahen Karlstraße hatte die Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr verständigt, da er Rauch bemerkte. Kräfte der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus und konnten die Quelle entdecken.

Nach Angaben der Feuerwehr stand ein Schuppen im hinteren Bereich einer frei stehenden und nicht mehr genutzten Lagerhalle für Rohre in Flammen. Die Halle befindet sich auf dem Gelände der 2013 Pleite gegangenen MCS-Technologies GmbH (früher Mannesmann Stahlflaschen GmbH und Mannesmann Cylinder Systems). Alte Elektrogeräte und das Dach brannten ab. Gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist noch unklar.