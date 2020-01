Hünxe/Dinslaken. Grund für den Ausfall in 2020 sind Terminüberschneidungen. Bruckhausener spenden 1200 Euro an „Kind im Mittelpunkt“ des Vinzenz-Hospitals.

Bobby-Car-Freunde: kein Rennen in diesem Jahr

Peter Neier

Die Bobby-Car-Freunde Bruckhausen lösten am Montagabend ihr Versprechen ein und spendeten den Überschuss des letzten Rennens, wie versprochen, für einen guten Zweck. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf „Kind im Mittelpunkt“ (KIM), den Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendmedizin im St. Vinzenz-Hospital.

Claus Overlöper als Vertreter von KIM (Schatzmeister) nahm die stolze Summe von 1200 Euro entgegen und bedankte sich beim ehrenamtlichen Organisationsteam um die anwesenden Willi Becks, Frank Kves, Ben Losinsky, Marco Weiß, Ivonne Schramm und Jan Bukowski.

30. Mai 2021 als neuer Termin angedacht

Einen kleinen Wermutstropfen gab es bei der Scheckübergabe dennoch: Wie Willi Becks berichtete, machen die Bobby-Car-Freunde Bruckhausen für ein Jahr Pause, „weil die für Mai 2020 geplante Rennveranstaltung aufgrund von Terminüberschneidungen und aus organisatorischen Gründen leider ausfallen muss“. Ein neuer Termin, angedacht ist 30. Mai 2021, werde rechtzeitig in der Lokalpresse und über facebook bekannt gegeben.

Die Bobby-Car-Freunde Bruckhausen gründeten sich 2016, „um einen Familientag in Bruckhausen zu organisieren und für wohltätige Zwecke zu sammeln“, so Becks. Im letzten Jahr seien rund 2000 Besucher zu den Rennen am Brömmenkamp (keine Startgebühr) gekommen, „das Ereignis in Bruckhausen“, über 40 ehrenamtlichen Helfer seien vor Ort gewesen. Der Erlös aus Essen und Getränken plus Geld von Sponsoren gehe jetzt an KIM.

Verwendungszweck steht noch nicht fest

„Das Geld kommt eins zu eins KIM zugute, wozu es verwendet wird, steht noch nicht fest und wird im Vorstand beraten“, so Overlöper, der auch Chef der Volksbank ist. In der Vergangenheit konnte bereits die Innenausstattung des Kinderzimmers auf der 5. Station (Stühle, Wände, Spielsachen) erneuert werden, im letzten Jahr schaffte der Förderverein zusammen mit dem Hospital einen Transport-Inkubator an.